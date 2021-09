Venezia nei campielli. Giovedì 16 Settembre 2021 – 17:00 – Sala Tommaseo

Programma accademico

Ateneo Veneto, Venezia1600, Hotel Giorgione

VENEZIA NEI CAMPIELLI

Fotografie di Franco Vianello Moro

Fino al 27 settembre 2021

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì all’Ateneo Veneto, in Sala Tommaseo, con il seguente orario: 10.00 – 13.00 // 15.00 – 18.00

L’ingresso è libero ma contingentato, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Accesso solo con Green Pass.

L’idea della mostra è nata dal volume “Venezia nei Campielli” (Supernova 2021) di Franco Vienallo Moro, Giorgio Crovato e Franco Mancuso. L’esposizione si basa su 10 fotografie di campielli – scattate da Franco Vianello Moro – scelte tra le più significative del libro (una per sestiere e per isola) e stampate in grande formato.

Giovedì 16 settembre, dalle 17.00 alle 18.00, è prevista una visita guidata in compagnia degli autori del libro “Venezia nei Campielli” da cui le foto sono tratte.

Massimo 10 persone a visita. E’ necessario prenotarsi scrivendo a [email protected]

Per i visitatori della mostra il volume “Venezia nei Campielli” è acquistabile in sede a prezzo promozionale.