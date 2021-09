CGIL. Decreto Green Pass, lunedì rischio caos nelle scuole comunali

IL recente decreto che estende l’utilizzo del Green Pass nelle scuole Comunali non sta trovando una

pronta ed adeguata risposta dell’Amministrazione che rischia di lasciare nel caos le scuole il primo

giorno – dichiara Daniele Giordano

Da un anno sosteniamo che serva potenziare il personale dei servizi educativi ed incluso l’organico

di Ames e abbiamo solo ricevuto risposte negative.

Questo personale dovrà gestire l’accesso alle scuole e verificare che tutti coloro che accedono

abbiano il Green Pass per accedere alle strutture scolastiche. In caso dovesse ravvisare l’assenza del

certificato verde dovrà sostituirsi ai genitori per gestite l’accoglienza e le educatrici e insegnanti

procedere all’accoglienza.

Cosa accadrà nel caso se si presentassero tre famiglie in contemporanea ed una sia sprovvista di

Green Pass? Ci saranno inevitabili difficoltà e l’Amministrazione dovrebbe immediatamente

affrontare il problema invece di rimandare ogni scelta a lunedì pomeriggio, come indicato in una

nota al personale, come se per il primo giorno ci si possa arrangiare un po’ a caso.

Da mercoledì le scuole saranno a tempo pieno e potrebbe non esserci in molte sezioni la

compresenza di personale per tutta la durata del periodo di accesso, sperando anche che nessuna

educatrice o insegnante si ammali. Cosa faranno le educatrici e le insegnanti che magari dovranno

gestire l’accoglienza di un bambino e contemporaneamente tenere la sezione?

Parliamo della salute dei bambini e delle famiglie e non certo di qualche gioco in giardino da

sostituire.

Questo prevedrebbe inevitabilmente una revisione organizzativa e un ripensamento dei momenti di

accoglienza per evitare che vi siano sovrapposizioni e ritardi. La Giunta invece fa la scelta di

esternalizzare le scuole, come fatto con il Millecolori, perchè sono incapaci di gestire questi servizi e

momenti come questi ne sono la dimostrazione. Meglio affidarli al privato e non avere alcuna

responsabilità se non quella di tagliare nastri inaugurali.

Purtroppo, abbiamo visto l’Assessore Besio più interessata all’inaugurazione delle scuole private

come il Millecolori, l’Assessore Zuin tenacemente convinto di tagliare lo stipendio alle lavoratrici

trasformando le assenze per cassa integrazione in malattia, che a valorizzare e rilanciare i servizi

educativi.

Serve un cambio di passo radicale per la scuola pubblica comunale, con il potenziamento degli

organici e serve riconoscere l’indispensabile lavoro che fa il personale Ames che è parte integrante

della tenuta dei servizi.