Venezia Lido. Letture sulla sabbia, la biblioteca va al mare

Letture sulla sabbia, la biblioteca va al mare: ogni martedì, dal 22 giugno al 24 agosto, la biblioteca Hugo Pratt sarà presente nei principali stabilimenti balneari del Lido In scia alla mirabolante iniziativa del Settore Cultura con la Bibliociurma a caccia del tesoro per Venezia con la barca della Rete Biblioteche Venezia, le attenzioni di bibliotecari e animatori arrivano fin sotto l’ombrellone per allietare mattine e pomeriggi estivi dei piccoli lettori, con tante storie e meravigliosi racconti. L’obiettivo, ancora una volta, è avvicinare bambini e ragazzi al piacere giocoso della lettura, trasformando le spiagge del Lido in una biblioteca a cielo aperto. Ogni martedì, dal 22 giugno al 24 agosto, la biblioteca Hugo Pratt sarà presente nei principali stabilimenti balneari del Lido proponendo tanti racconti animati e rilanciando l’attività della lettura anche tra i giovanissimi, per avvicinarli così al patrimonio, ai servizi, alle offerte gratuite e ai laboratori didattici messi progettati e programmati ogni anno dalla Rete Biblioteche Venezia. “Queste iniziative estive interamente dedicate ai bambini di Venezia e tutte strutturate in barca sull’acqua e nelle spiagge del nostro bellissimo Lido vanno ad arricchire ulteriormente il già eccellente serbzio bibliotecario ben distribuito e presente su tutto il territorio comune e impreziosito dall’ormai consolidata esperienza del Bibliobus in terraferma – afferma l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – Che i più piccoli e le famiglie siano al centro delle attenzioni di questa amministrazione non è una novità, ma vogliamo continuare ad offire sempre nuove opportunità e una qualità del vivere sempre più alta”. Gli stabilimenti balneari del Lido di Venezia ospiteranno tante letture estive sotto l’ombrellone. La Biblioteca Ugo Pratt sarà presente ogni martedì, con “Letture sulla sabbia”, a partire dal 22 giugno 2021 e fino al 24 agosto 2021, in doppio turno (15.00 e 16.00 al pomeriggio oppure 10.00 e 11.00 al mattino): martedì 22 giugno 2021 Bagni Alberoni (ore 15.00 – 15.45 / 16.00 – 16.45), martedì 29 giugno 2021 Quattro Fontane (ore 15.00 – 15.45 / 16.00 – 16.45), martedì 6 luglio 2021 Zona A (ore 15.00 – 15.45 / 16.00 – 16.45), martedì 13 luglio 2021 San Nicolò (ore 15.00 – 15.45 / 16.00 – 16.45), martedì 20 luglio 2021 Paradise (ore 15.00 – 15.45 / 16.00 – 16.45), martedì 27 luglio 2021 Bagni Alberoni (ore 10.00 – 10.45 / 11.00 – 11.45), martedì 3 agosto 2021 Quattro Fontane (ore 10.00 – 10.45 / 11.00 – 11.45), martedì 10 agosto 2021 Zona A (ore 10.00 – 10.45 / 11.00 – 11.45), martedì 17 agosto 2021 San Nicolò (ore 10.00 – 10.45 / 11.00 – 11.45), martedì 24 agosto 2021 Paradise (ore 10.00 – 10.45 / 11.00 – 11.45). La partecipazione alle letture animate sulla sabbia è gratuita con accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: Biblioteca Hugo Pratt del Lido (tel. 041/5268991 – e-mail [email protected]). Il progetto è realizzato in partnership con Socio Culturale e Coop Culture. L’attività sarà svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti anti-Covid. info, www.culturavenezia.it/biblioteche