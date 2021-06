Carbonera. Il Covid, noi e i nostri figli: istruzioni per l’uso. Incontro con Alberto Pellai

CARBONERA: IL COVID, NOI E I NOSTRI FIGLI – INCONTRO CON ALBERTO PELLAI.

Il Covid, noi e i nostri figli: istruzioni per l’uso.

Il progetto Pari opportunità in rete propone un incontro con Alberto Pellai

Lunedì 21 giugno 2021 ore 20.30 – Pala Lenzy, Carbonera (Treviso)

I Comuni di Carbonera, Silea e San Biagio di Callalta, all’interno del progetto Pari Opportunità in Rete, propongono lunedì 21 giugno 2021 alle ore 20.30 al Pala Lenzy di Carbonera l’incontro Il Covid, noi e i nostri figli: istruzioni per l’uso. Interverrà Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, tra i massimi esperti italiani sui temi dell’educazione e dello sviluppo di bambini e ragazzi.

Un’opportunità per approfondire e confrontarsi sui temi della genitorialità rispetto al tempo che stiamo vivendo. La pandemia ha avuto e sta avendo effetti sui figli, bambini e adolescenti, sulla relazione con loro e sulle famiglie: Pellai aiuterà a trovare delle strategie relazionali ed educative per il benessere di adulti e dei ragazzi.

“Il nostro impegno rispetto alle pari opportunità ha coinvolto molto il mondo genitoriale, dalla prima infanzia all’adolescenza – affermano Martina Cancian, assessore del Comune di San Biagio di Callalta, Angela Trevisin, assessore del Comune di Silea e Sabrina Tempesta, consigliera del Comune di Carbonera – Proprio per l’attenzione verso questa fascia d’età, particolarmente colpita dalle conseguenze della pandemia, abbiamo scelto una delle voci più autorevoli nel panorama italiano e abbiamo scelto di incontrarci in presenza: per ripartire e rilanciare uno dei temi che ci stanno più a cuore”.

Alberto Pellai, scrittore di numerosi libri sul tema dell’educazione, della gestione delle emozioni e della genitorialità, in questo periodo di pandemia ha contribuito alla riflessione sui cambiamenti e sulle potenzialità insite in questo periodo di crisi, dando anche strumenti concreti ai genitori per favorire una sana e positiva crescita di bambini e ragazzi.

Per la partecipazione sarà necessaria l’iscrizione scrivendo a:

[email protected]

o compilando il http://bit.ly/incontro_Pellai_Carbonera .

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti