Campocroce, Filanda Motta. Rassegna musicale “Note di Seta”

Il comitato “Musica per Rinascere” in collaborazione con l’ Associazione Culturale Filanda Motta, presenta la rassegna musicale “Note di Seta”, un progetto nato dopo i lunghi mesi di inattività musicale dovuti alla pandemia, per dare ai giovani musicisti la possibilità di esprimersi e di continuare a sperare nella possibilità di vivere della propria arte: artisti emergenti e musicisti affermati a livello internazionale per una rassegna di alto livello che si articola nei vari generi della musica classica. La prima serata, lunedì 21 giugno alle ore 21, sarà dedicata alla musica da camera: Irina Vaterl, pianista diplomata al Conservatorio di Graz e al Royal College of Music di Londra, e Vincenzo Paci, primo clarinetto del Teatro la Fenice e solista di fama internazionale, eseguiranno musiche dei grandi Maestri del romanticismo come Schumann e Brahms per concludere con le affascinanti atmosfere di Debussy.

La serata di martedì 22 giugno alle ore 21, sarà dedicata al pianoforte solista. Massimo Somenzi, pianista di fama internazionale e docente presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, si esibirà in un recital che vedrà protagonista Mozart, di cui lui è sublime interprete.

Per la serata di mercoledì 23 giugno alle 18:30, ingresso gratuito per un ‘Aperitivo in musica’ con il Perpetuo Saxophone Quartet, formazione composta da quattro giovanissimi talentuosi strumentisti, vincitori di premi in concorsi nazionali ed internazionali. Presentano un programma di brani noti arrangiati per quartetto di sassofoni.

Giovedì 24 giugno, alle ore 21, l’ultima serata della rassegna “Note di Seta”, sarà dedicata al melodramma. L’opera pucciniana in atto unico “Suor Angelica” sarà portata in scena da giovani promesse della lirica guidate dalla M° Elisabetta Tandura e accompagnate al pianoforte dalla M° Alexandra Bochkareva in un allestimento con scenografia e costumi. La prenotazione, obbligatoria per tutti i concerti, si può fare al seguente indirizzo mail:

[email protected].