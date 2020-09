 Venezia, il fuoco e l’oro con l’Ingegneria Veneziana che fa cultura

Quadro di Francesco Guardi (incendio dei depositi degli oli a San Marcuola -1789)

Grande interesse per l’Assemblea 2020 dell’Ingegneria Veneziana che fa cultura e promuove la scienza. 12 settembre – Centro Cardinal Urbani, Zelarino/Venezia.

“L’ingegneria veneziana che fa cultura si ritrova non più online in streaming, ma dal vivo – nel rispetto dei distanziamenti Covid-19 sottolinea il Presidente uscente ing. Maurizio Pozzato – per proporre due momenti di rilievo e rinnovare gli organi”.

“Venezia e il fuoco” in anteprima assoluta viene presentata la nuova opera editoriale di Gianpietro Zucchetta, chimico e fire investigator. Il libro, pubblicato da lineadacqua edizioni, presenta ben cinque pagine introduttive del giornalista Gian Antonio Stella. Si tratta della cronaca documentata, mai scritta prima ad ora, degli incendi a Venezia da prima dell’anno Mille al rogo del Gran Teatro La Fenice fino ai giorno d’oggi. Comprende la storia delle macchine idrauliche antincendio, la legislazione veneziana per gli incendi e gli aspetti assicurativi.

Venezia e l’oro come riconoscimento di mezzo secolo di studio, scienza e lavoro a nove ingegneri per i 50 anni dalla laurea. L’Osella d’oro dell’Ingegneria Veneziana, realizzata dalla storica azienda Santi di Castello Venezia, sarà consegnata a Beccegato Tonino, Andrea Giuseppe, Gavagnin Giampietro, Gnes Pierdomenico, Pianon Franco, Salmaso Lorenzo, Sartorello Diego, Signorelli Piercarlo e alla famiglia di Bontempelli Roberto scomparso di recente.

PROGRAMMA GENERALE

12 settembre 2020

Centro Cardinal Urbani

Via Visinoni, 4/C – 30174 – Venezia-Zelarino

09,45 | ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI | Relazione del Presidente | Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 | Varie ed eventuali.

10,45 | RINNOVO ORGANI ELETTIVI (Consiglio, Collegi dei Sindaci e dei Probiviri) | triennio 2020 – 2022

11,00 | CONVEGNO VENEZIA E IL FUOCO | cronaca documentata degli incendi a Venezia dalle origini ai giorni nostri | storia delle macchine idrauliche | la legislazione veneziana per gli incendi | incontro con Giampietro Zucchetta che presenta la sua ultima opera – 1CFP

12,00 | PROCLAMAZIONE NUOVI ORGANI ELETTIVI (Consiglio, Collegi dei Sindaci e dei Probiviri) | triennio 2020 – 2022

12,05 | CERIMONIA PREMIAZIONE COLLEGHI che hanno raggiunto i 50 anni di Laurea | consegna dell’Osella d’oro | BECCEGATO Tonino | BONTEMPELLI Roberto (alla famiglia)| ANDREA Giuseppe | GAVAGNIN Giampietro | GNES Pierdomenico | PIANON Franco | SALMASO Lorenzo | SARTORELLO Diego | SIGNORELLI Piercarlo.

13,00 | PRANZO SOCIALE

