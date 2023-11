Venezia: finalista per il premio sulla mobilità sostenibile

VENEZIA-Venezia è tra le 10 città che si contendono il premio di 9 milioni di euro della Sustainable Cities Challenge, una competizione globale che premia le soluzioni innovative per la mobilità del futuro. La sfida è organizzata da Toyota Mobility Foundation, Challenge Works e World Resources Institute.

La città lagunare ha candidato il suo progetto di mobilità sostenibile, che prevede nuove opzioni di trasporto per i veicoli acquatici e terrestri, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra, l’inquinamento e migliorare la qualità della vita dei residenti.

“Venezia ha un territorio unico, antico e moderno, costruito sulla terra e sull’acqua, e ha bisogno di un sistema di trasporto che possa collegare facilmente le diverse aree, usando fonti rinnovabili e a basse emissioni di anidride carbonica – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Renato Boraso – Siamo orgogliosi di essere tra le finaliste di questa sfida e speriamo di poter realizzare il nostro progetto con il supporto degli esperti”.

Le altre città finaliste sono in Brasile, Colombia, India, Malesia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. Tra queste, tre saranno selezionate per lanciare le proprie sfide cittadine e collaborare con innovatori globali, che potranno proporre le loro soluzioni per la mobilità sostenibile.

Ryan Klem, direttore operativo presso la Toyota Mobility Foundation, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con queste città, che hanno mostrato come stanno già migliorando i loro sistemi di trasporto. La Sustainable Cities Challenge vuole aiutarle a prepararsi per il futuro e a trasformare la vita di milioni di persone in tutto il mondo.”

Kathy Nothstine, responsabile di Future Cities di Challenge Works, ha detto: “Queste città hanno individuato diverse aree in cui l’innovazione può rendere i sistemi di mobilità più sostenibili, flessibili e accessibili. La Sustainable Cities Challenge porterà città e innovatori a lavorare insieme con i residenti per creare soluzioni su misura che rispondono alle sfide del mondo reale attraverso l’open innovation.

Ben Welle, direttore del trasporto integrato e dell’innovazione presso il WRI Ross Center for Sustainable Cities, ha detto che “La mobilità sostenibile può migliorare la vita delle persone nelle città, offrendo loro più opportunità di lavoro, istruzione e salute. La Sustainable Cities Challenge vuole aiutare le città a rendere i loro sistemi di trasporto più sicuri, sostenibili e convenienti.”

Le città finaliste

Le 10 città finaliste sono:

Venezia,Italia

Bangalore, India

Detroit, Stati Uniti

Fortaleza, Brasile

Medellín, Colombia

Città del Messico, Messico

New Orleans, Stati Uniti

Seberang Perai, Malesia

Varanasi, India

York, Regno Unito

Queste città lavoreranno con esperti e innovatori per sviluppare e implementare le loro soluzioni per la mobilità sostenibile.