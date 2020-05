Venezia. Calle Brasiola, approvata l’adozione della variante per verde privato

Calle Brasiola, il Consiglio comunale approva l’adozione della variante per l’ampliamento del verde privato e la monetizzazione degli standard urbanistici

Nella seduta di oggi, giovedì 30 aprile 2020, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera per l’adozione della variante n. 37 al Piano degli Interventi per l’isola di Pellestrina, relativa al complesso edilizio individuato in Calle Brasiola, Sestiere Scarpa, per l’ampliamento della quota di verde privato di pertinenza delle abitazioni. Con questa delibera il Consiglio dispone inoltre che la somma già versata come deposito cauzionale per la monetizzazione dell’area, pari a 48.714,92 euro, venga definitivamente introitata dalle casse comunali entro 30 giorni dal via libera in Consiglio comunale.

Il provvedimento fa seguito all’approvazione della delibera di Consiglio comunale n. 60 del 19.11.2019, in cui si proponeva l’ampliamento della quota di verde privato di pertinenza delle unità edilizie dell’area e si calcolava la quota di monetizzazione da destinare al Comune, come previsto dal “Regolamento per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati e della monetizzazione degli standards urbanistici”.

“Dato atto – si spiega in delibera – che la Variante è stata depositata in visione al pubblico per 30 giorni consecutivi, dal 16.12.2019 al 15.01.2020”, che “durante il periodo di deposito e nei successivi 30 giorni, dal 15.01.2020 al 14.02.2020, chiunque poteva presentare osservazioni e che in tale periodo non sono pervenute osservazioni” l’assise cittadina ha approvato in via definitiva il provvedimento.

