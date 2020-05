Approvata variante relativa a Palazzo Emo Diedo

Il Consiglio comunale approva definitivamente la Variante relativa a Palazzo Emo-Diedo, non essendo pervenute osservazioni

Il Consiglio comunale, nella seduta odierna, ha approvato definitivamente, con 21 voti favorevoli, 9 contrari e 2 non votanti la “Variante n. 17 al Piano degli Interventi (V.P.R.G. per la Città Antica) relativa al complesso edilizio della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa – Palazzo Emo – Diedo – Santa Croce civv. 561, 595 b/c/d – Venezia”, non essendo pervenute osservazioni.

In base al provvedimento, all’area scoperta, retrostante l’edificio, pari a 834,20 mq, utilizzata in passato come cortile per la ricreazione dei bambini che frequentavano la scuola, viene tolto il vincolo a standard “Attrezzature per l’istruzione” a fronte della corresponsione di 237.293 a titolo di monetizzazione. Sarà conservato il mantenimento delle caratteristiche dimensionali e formali dell’unità di spazio scoperto e del rapporto con l’unità edilizia di pertinenza e non è prevista alcuna possibilità di realizzare nuove volumetrie e/o ampliamenti.

