Coronavirus. Nuove cure e solita mancanza di informazione

E’ opinione di molti osservatori che qualcosa non sia chiara sulla poca visibilità che viene data alle nuove promettenti cure contro il coronavirus.

Infatti ben pochi sono stati informati che in alcuni ospedali italiani si stanno curando i malati di Covid 19 con il plasma dei soggetti guariti con risultati eccezionali, ottenendo la guarigione dei soggetti trattati in sole 48 ore.

Questi trattamenti sono in atto negli ospedali di Bolzano, ma anche nell’ospedale Carlo Poma di Mantova. E’ la cura che il virologo Giulio Tarro afferma che sia quella giusta, ed ha un costo vicino allo zero.

Ma non esiste solo questa cura. Nell’ospedale di Dolo infatti il prof. Rigo sta conducendo una cura contro il virus con degli anticoagulanti e degli antiaggreganti che sta dando ottimi risultati. Sono stati osservati risultati positivi su 170 casi trattati.

Questo tipo di approccio alla lotta contro il Covid 19, quello messo in atto a Mantova e quello a Dolo, sono seguiti con enorme interesse dalla dottoressa Ilaria Capua che risiede in America.

Queste due cure vanno però applicate subito al primo accenno del contagio per avere effetto sicuro. Se applicate quando ormai il virus ha colpito pesantemente non hanno quasi efficacia.

Per concludere, in merito alla fase due il professor Giulio Tarro, allievo di Albert Sabin, afferma “ Non si capisce perché in Italia non si riapra tutto. Il virus si può controllare con le normali misure igieniche e con la diffusione degli anticorpi. Il cambio di clima in estate farà il resto”.

Commenta la news

commenti