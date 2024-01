Venezia avanza: numeri 2023 di DiMe e 041.041  sottolineano l’impegno digitale del Comune

Il Comune di Venezia continua a evidenziare il suo impegno verso l’innovazione digitale con i notevoli risultati del 2023. I dati del Contact Center DiMe 041.041, con oltre 3.599 ore di servizio e 210.200 chiamate risposte, insieme alla gestione di oltre 45.000 certificati tramite DiMe touch point, riflettono la crescente transizione verso servizi digitali efficienti.

VENEZIA. Nel corso del 2023, il Contact Center DiMe 041.041 ha registrato un notevole impatto, con 3.599 ore di funzionamento, 210.200 chiamate risposte e 912.300 minuti di conversazione. La piattaforma ha anche gestito 75 servizi, emettendo oltre 45.000 certificati a utenti autenticati tramite SPID e/o CIE, operando 24 ore su 24, sette giorni su sette. La sua interfaccia DiMe ha coordinato il bando autorimessa 2023, la fase di ascolto partecipativa per il Contributo di Accesso, e introdotto una nuova card per segnalare le violazioni del codice della strada in modo efficiente.

Il sindaco Brugnaro sottolinea che la piattaforma DiMe ha rivoluzionato le attività di numerosi uffici comunali, coinvolgendo 160 uffici e 650 operatori. Questa digitalizzazione ha consentito la fornitura di servizi online e telefonici, riducendo la necessità di interazioni fisiche allo sportello, che ora funziona solo su appuntamento. Il sindaco esprime gratitudine agli operatori, sia nel front-office che nel back-office, che hanno accettato la sfida di un’Amministrazione Pubblica moderna, in linea con le esigenze attuali.

Il sindaco anticipa che nel 2024 saranno lanciati circa venti nuovi servizi, focalizzati su aspetti sociali, servizi abitativi, mobilità e tributi. La piattaforma DiMe ha ricevuto riconoscimenti importanti, come il “Premio dei premi dell’Innovazione” nel 2019 e il premio Agenda digitale 2018 nella categoria Agende digitali degli Enti Locali. La tabella allegata fornisce il dettaglio dei certificati (anagrafe/stato civile) emessi esclusivamente da DiMe.