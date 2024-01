Cristiana Morganti in scena con Behind the Light al Teatro Mario del Monaco

Per la rassegna Calligrafie, dopo il debutto sul palcoscenico del Verdi di Padova, il nuovo assolo della danzatrice simbolo del Tanztheatre di Pina Bausch arriva ora a Treviso

TREVISO. “Behind the Light”: Cristiana Morganti, icona del Tanztheatre di Pina Bausch, ritorna con un nuovo spettacolo che unisce danza, confessione e monologo danzato, offrendo una riflessione sulla sua personale crisi vissuta durante e dopo la pandemia. L’artista, previamente nota per le performance “Moving with Pina” e “Jessica and Me”, si esibisce in un nuovo assolo al Teatro Mario Del Monaco di Treviso il 13 gennaio, all’interno della rassegna di danza “Calligrafie” organizzata dal TSV. La performance è caratterizzata da una maturità interiore che si manifesta attraverso un mix di ironia e poesia, affrontando momenti di disperazione con uno sguardo rivolto verso un nuovo inizio.

Lo spettacolo, fortemente autobiografico, narra una sequenza di eventi che vanno dalla crisi familiare a quella professionale e intima, delineando una “personale crisi globale” legata alla pandemia, alla crisi economica e di valori. L’artista esplora questo difficile periodo storico con un racconto tragicomico, dando voce alla sofferenza ma anche alla risata come mezzo di superamento. Attraverso una scenografia bianca e sospesa, Morganti si esibisce in un mix di danza, recitazione e canto, interagendo con originali video curati da Connie Prantera.

Accompagnata da un collage musicale diversificato, che spazia da Vivaldi al punk-rock e alla musica elettronica di Ryoji Ikeda, la performance offre un’esperienza multisensoriale. Morganti esplora anche le restrizioni stilistiche imposte dalla sua formazione sotto Pina Bausch, affrontando temi come la libertà espressiva e le sfide legate al percorso artistico. La durata dello spettacolo è di 1 ora e 10 minuti senza intervallo.

“Behind the Light” si presenta come un’opera di grande profondità emotiva, in cui l’artista condivide la propria personale odissea, offrendo al pubblico una visione intima e appassionata della sua esperienza durante i momenti tumultuosi della pandemia e oltre.



13 GENAIO ORE 20.30

TEATRO MARIO DEL MONACO – TREVISO

Behind The Light

coreografia, drammaturgia e interpretazione Cristiana Morganti

–

regia Cristiana Morganti, Gloria Paris

–

disegno luci Laurent P. Berger

creazione video Connie Prantera

assistente di prova Elena Copelli

–

datore luci Matteo Mattioli

audio/video Alessandro Di Fraia

–

produzione esecutiva Lisa Cantini

ufficio stampa e comunicazione Elisa Sirianni

–

produzione ATP Teatri di Pistoia – Centro di Produzione Teatrale, Fondazione I Teatri – Reggio Emilia, Théâtre de la Ville – Paris, MA Scène Nationale-Pays de Montbéliard

con il sostegno di Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento

si ringrazia il Ministero della Cultura e della Scienza dello stato della Westfalia del Nord (Germania), Peter Kowald Gesellschaft / ORT e.V. Wuppertal, Francesca Della Monica

distribuzione per l’Italia Roberta Righi

durata 1h 10′ senza intervallo

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/838_827_behind_the_light