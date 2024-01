Tragedia a Ravenna: donna di 41 Anni si getta dal nono piano con la figlia e il cane

Una tragedia ha colpito Ravenna quando una donna di 41 anni si è gettata dal nono piano con la figlia di 6 anni e il cane. La madre è ricoverata in gravi condizioni, mentre la bambina e l’animale hanno perso la vita.

RAVENNA. Nella mattinata odierna, una tragedia ha colpito Ravenna quando una donna di 41 anni si è gettata dal nono piano insieme alla figlia di 6 anni e al loro cane.

Attualmente, la madre è ricoverata in gravi condizioni, mentre la bambina e l’animale hanno perso la vita sul colpo. Il marito, presente in casa al momento del drammatico gesto e ignaro di quanto stesse accadendo, ha espresso incredulità e ha sottolineato di non aver mai immaginato che la moglie potesse compiere un gesto così estremo.

Da anni, la donna riceveva assistenza da un centro di salute mentale.

Antonio Affinita, Direttore Generale del MOIGE – Movimento Italiano Genitori, ha commentato sull’incidente, evidenziando la necessità di affrontare il problema delle difficoltà che le madri possono incontrare dopo il parto.

Affinita ha sottolineato che è inaccettabile lasciare le donne sole dopo il parto senza adeguato supporto emotivo e psicologico. Ha proposto l’importanza di creare reti di relazioni e ha rinnovato l’appello per l’introduzione dell’assistente materna, una figura in grado di offrire sostegno alle mamme, contribuendo a costruire una maternità più serena e consapevole.

Questo tragico evento rafforza la necessità di una riflessione approfondita sulla salute mentale post-partum e sulla disponibilità di risorse e supporto per le neo-mamme. La comunità è chiamata a esaminare attentamente le misure preventive e di assistenza necessarie per evitare che situazioni così drammatiche si ripetano in futuro.