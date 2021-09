Venezia. Assegnati gli studi della Bevilacqua La Masa per l’anno 2021-22

Bevilacqua: in continua crescita le domande

per l’assegnazione dei 15 atelier per il 2021/22Sono stati più di 100 i giovani artisti che hanno presentato la candidatura per l’assegnazione dei 15 atelier messi a bando dall’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, un interesse in continua crescita dal 2016.Un riconoscimento alle diverse iniziative realizzate in questi anni per rilanciare la Fondazione, su mandato del Sindaco Luigi Brugnaro. La mostra di fine residenza si svolge in contemporanea all’apertura della Biennale, diventando un aspetto fisso della programmazione artistica della Fondazione. Lunedì 30 agosto scorso la Giuria composta dal consigliere d’amministrazione Roberto Zamberlan (presidente di giuria), il gallerista Massimiliano Bugno di Venezia, il curatore, storico dell’arte Giovanni Granzotto, la gallerista Patrizia Raimondi di Bologna, il maestro Fabrizio Plessi e il curatore interno Stefano Coletto, si è riunita.“È stato un lavoro impegnativo e molto delicato – commenta Zamberlan – ma siamo convinti di aver analizzato le tantissime richieste con l’attenzione che meritavano. Era nostro preciso compito quello di essere certi di assegnare gli atelier ai più meritevoli anche se scegliere non è stato facile”. Completata la procedura di attribuzione del punteggio, è stata compilata la classifica degli assegnatari degli studi d’artista.Questi i selezionati:Enrico Antonello, Gabriele Bortoluzzi, Clelia Cadamuro, Saruul Davaapurev, Beatrice Favaretto, Silvia Giordani, Wang Jingyun, Bogdan Koshovyi, Elisabetta Mariuzzo, Vittoria Mazzonis, Eliel David Martinez Perez, Beatrice Riva, Ilaria Simeoni, Fabiano Vicentini, Marco Zilja.I 15 artisti occuperanno, per la durata di un anno formativo, i 7 atelier di Palazzo Carminati e gli 8 presenti in Giudecca.A loro vanno i complimenti della Commissione e l’augurio di far tesoro di questa grandissima occasione messa a disposizione dalla Fondazione e dall’Amministrazione Comunale.