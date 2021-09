Silea. Concerto poetico al Parco dei Moreri sabato 11 settembre

Sabato 11 settembre, ore 21 – parole e musiche di Erica Boschiero e Vasco Mirandola

L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con Polaris ASP, invita a partecipare ad un concerto poetico all’aperto, nella cornice del Parco dei Moreri, in Via Mazzini 11 a Silea.

A partire dalle ore 21, Erica Boschiero e Vasco Mirandola, accompagnati al violoncello da Enrico Milani, guideranno il pubblico in un’immersione poetica nella natura e nell’umanità con le loro canzoni, parole e poesie: un atto creativo che desidera far breccia nel cuore della terra, per tornare all’origine dell’esistenza.

I testi e le canzoni dello spettacolo sono tratti dalle ultime opere dei due artisti: Respira, di Erica Boschiero e Volevo solo scriverti accanto di Vasco Mirandola.

“E’ sempre stimolante quando le realtà territoriali, come in questo caso l’associazione Polaris, si attivano e si mettono in relazione con l’Amministrazione Comunale per promuovere occasioni di cultura e scambio: supportare le iniziative che partono dal territorio è uno dei nostri obiettivi e siamo ben felici di poter regalare ai cittadini questo nuovo evento, a conclusione di un’estate ricca di proposte” commenta Angela Trevisin, Assessore alla Cultura del Comune di Silea.

Per le recenti disposizioni, sarà richiesto il Green Pass ai maggiori di 12 anni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a [email protected].