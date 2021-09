Polizia locale: consegnati alla Sezione del Lido tre mezzi “full electric”

La Polizia locale è da oggi un po’ più “green”. Sono stati infatti consegnati ufficialmente questa mattina, al Lido, alla locale Sezione del Corpo, tre automezzi “Full electric”, che già da domani entreranno in servizio. Si tratta di due auto (una di servizio ed una “mini” che sarà utilizzata dai messi comunali) e di un furgone, attrezzato per la rilevazione degli incidenti e per le altre attività su strada. La scelta di assegnare proprio alla sezione del Lido di questi mezzi non è stata casuale, ma nell’ambito del progetto di far diventare l’isola, già dotato di mezzi di trasporto pubblico elettrici e a basso impatto ambientale, sempre più “verde”.