Venezia. Arrestate in flagranza due borseggiatrici

Hanno rubato un portafogli ad un turista canadese, ma sono state colte sul fatto dalla Polizia locale e arrestate. Protagoniste due giovani donne, una delle quali già con precedenti specifici. Nel pomeriggio di martedì 17 maggio, sono state notate dagli operatori in atteggiamenti sospetti vicino alla fermata del vaporetto 2. Dopo essere entrate all’interno dell’imbarcadero, seguite a distanza dagli agenti, si sono avvicinate al turista sottraendogli il portafogli. La coppia è stata subito fermata e la refurtiva è stata recuperata.

Dopo l’arresto sono state messe a disposizione del Pubblico ministero, con l’accusa di furto pluriaggravato. Le operazioni sono state condotte da agenti del Nucleo operativo della Polizia locale, impegnati in specifiche attività di controllo in centro storico a seguito, come spiegato in una nota dal Comando, di una “recente, seppur limitata, ripresa del fenomeno borseggi”.

Nell’ultima settimana, sottolinea il Comando, “sono stati cinque i soggetti dediti alla perpetrazione di reati contro il patrimonio ad essere stati assicurati alla giustizia dalla Polizia locale”.