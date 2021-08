Venezia. Annullati i canoni per 2020 e 2021 per utilizzo stazzi e rive da parte dei Taxi

La Giunta approva l’annullamento dei canoni per il 2020 e per il 2021 per l’utilizzo degli stazi e delle rive da parte dei Taxi La Giunta comunale riunitasi oggi, 5 agosto, in web conference, ha approvato su proposta dell’assessore Renato Boraso, una delibera con la quale si determina l’esenzione del pagamento del canone di uso delle rive e dei pontili pubblici – stazioni comunali taxi e pontili pubblici per il servizio di noleggio con conducente per gli anni 2020 e 2021. “Il trasporto Taxi e quello di noleggio con conducente – spiega Boraso – ha visto nel 2020 e nel 2021 una riduzione drastica fino ad arrivare, in alcuni mesi, a fermasi del tutto. In quest’ottica abbiamo quindi voluto dare, anche a queste categorie, la possibilità di non pagare quanto dovuto per l’utilizzo delle rive e dei pontili pubblici. Al tempo stesso però, abbiamo stabilito che questa importante agevolazione venisse subordinata alla rinuncia al contenzioso e/o ad instaurare contenzioso per tutte le annualità fino al 2021 compreso e all’impegno a versare le eventuali somme dovute in massimo quattro rate trimestrali delle quali la prima da versarsi all’atto della sottoscrizione dell’accordo. Un patto tra Amministrazione e queste categorie che, auspichiamo possa mettere definitivamente fine a un percorso pregresso e aprire una nuova stagione di collaborazione”. La delibera stabilisce inoltre, nel caso di accettazione dell’accordo, il riconoscimento di una riduzione del 20% delle eventuali spese di soccombenza a cui sono stati condannati gli interessati nelle varie sedi giudiziarie e processuali per liti connesse al contributo in parola e il rimborso per quei soggetti che hanno pagato le annualità 2020 e/o 2021.