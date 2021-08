La Giunta approva la riduzione del 75% della Cosap per il 2020 e 2021 ai gondolieri. Zuin:“Una mano tesa ad una categoria che ha affrontato mesi di totale inattività”

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio Michele Zuin, la delibera con la quale si procede all’esenzione del 75% del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) rispetto a quanto sarebbe stato dovuto senza riduzioni sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021 dai titolari di concessione di spazi e specchi acquei per gli stazi riservati al Servizio pubblico di Gondola e al Servizio pubblico di Sandolo.

“Il momento storico che stiamo vivendo e che ha colpito la città fin dai primi mesi dello scorso anno ha lasciato intere categorie completamente senza lavoro per un lunghissimo periodo – commenta l’assessore al Bilancio Michele Zuin – Alla luce di questo e grazie al costante e fondamentale impegno del sindaco Luigi Brugnaro nel risanamento dei conti del Comune di Venezia, ora possiamo concedere una forte riduzione dei pagamenti della Cosap ai gondolieri. Una mano tesa e un sostegno concreto ad una attività della nostra tradizione e simbolo di Venezia nel mondo”.

Questa misura agevolativa è riservata esclusivamente a tutti quei soggetti che fossero in regola con i pagamenti dei canoni per gli anni 2019 e precedenti. Il Consiglio comunale ha approvato lo scorso 21 luglio le necessarie variazioni al bilancio per dare opportuna copertura finanziaria a questo provvedimento.