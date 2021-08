Jesolo. Colti in flagrante a rubare biciclette, denunciati a piede libero

Gli agenti della Polizia locale di Jesolo hanno sventato il tentativo di furto messo in atto da due soggetti originari dell’est Europa ma residenti nel territorio del Basso Piave. Per loro scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e il sequestro dell’attrezzatura in loro possesso.

La Polizia locale di Jesolo mette a segno un altro risultato nell’attività di contrasto all’illegalità e di tutela della sicurezza. Questa volta l’azione degli agenti ha permesso di evitare il furto di biciclette nella zona del Lido Ovest della città e portando alla denuncia due soggetti colti in flagranza nel tentativo di sottrarre i veicoli, dopo un breve inseguimento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è accaduto la scorsa notte alle spalle di piazza Trento. Durante l’attività di controllo del territorio gli agenti del comando sono intervenuti dopo aver notato in un’area pedonale dietro il parcheggio Pindemonte il bagliore prodotto da scintille incandescenti. Il personale ha così individuato un uomo, successivamente identificato come originario dell’est Europa e residente nel Basso Piave, con in mano un flessibile a batteria intento a tagliare una catena a cui erano assicurate alcune biciclette e, poco distante, un furgone bianco parcheggiato. Alla vista degli agenti, il soggetto ha riposto l’attrezzo in uno zaino e, alla richiesta di esibire dei documenti e fornire spiegazioni, ha tentato di fuggire. Dopo un breve inseguimento e resistenza con calci e spintoni è stato fermato. Gli agenti hanno poi provveduto ad effettuare una verifica sul furgone in sosta e ad identificare il conducente, anch’esso originario dell’est Europa e residente nel Basso Piave. Accertata a bordo del mezzo la presenza di ulteriori attrezzi e la valigetta del flessibile, di cui è stato disposto il sequestro, le due persone sono state condotte presso il Comando di Polizia locale mentre il personale di Jesolo Patrimonio ha provveduto al recupero delle biciclette. In accordo con il Pubblico ministero di turno i soggetti sono stati denunciati a piede libero per furto e, per uno di loro, anche per resistenza a pubblico ufficiale.