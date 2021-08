Mogliano Rugby. Le date del Campionato Peroni Top 10

LE DATE DEL CAMPIONATO PERONI TOP10: MOGLIANO INIZIA IN CASA CONTRO ROVIGO –La Federazione Italiana Rugby ha reso noto il calendario del prossimo Peroni TOP10, che prenderà il via sabato 25 settembre alle ore 16.00. Per Mogliano un avvio davvero elettrizzante e difficile, con la prima gara stagionale che lo vedrà opposto ai campioni d’Italia della FEMI-CZ Rugby Rovigo, nel primo derby veneto del Campionato. Prime giornate quasi in apnea per i biancoblù che, pur potendo disputare le prime due partite tra le mura amiche dello Stadio “Quaggia”, affronteranno dopo i rodigini anche Calvisano, per poi andare a trovare in trasferta il Colorno dell’ex. Umberto Casellato. Queste le prime considerazioni del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Un inizio con il botto, davvero difficile ma allo stesso tempo stimolante, d’altronde prima o poi le squadre dobbiamo affrontarle tutte e nessuna partita potrà considerarsi facile. Anche l’anno scorso abbiamo avuto le stesse due squadre nelle prime due partite, la cosa si ripeterà e in ogni caso, prima della pausa, tutte le partite saranno molto delicate e dure, ognuna per motivi diversi. Noi dovremo cercare di affrontare al meglio le 7 settimane che ci dividono tra oggi e l’inizio del Campionato, per farci trovare fisicamente pronti per l’esordio. L’obiettivo è quello di lavorare bene ogni giorno del periodo di preparazione, raggiungendo i target settimanali che ci siamo posti. La consapevolezza dell’importanza di queste partite iniziali sarà utile per dare a tutti le motivazioni per mettere il giusto impegno in quello che faremo. Ogni minuto di lavoro non dovrà andare sprecato e questa sarà l’unica preoccupazione che i ragazzi devono avere. Speriamo che la situazione in settembre permetta la presenza del nostro pubblico, ma in ogni caso cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni possibili.” Questa la comunicazione della Federazione con date e orario delle 18 giornate di Campionato: “Roma – La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha ufficializzato il calendario del Campionato Italiano Peroni TOP10 2021/22 che il prossimo 28 maggio assegnerà il 91esimo Titolo italiano maschile. La sede della Finale scudetto 2022 sarà annunciata prima dell’inizio della stagione regolare Il massimo Campionato Italiano maschile prenderà il via alle 16.00 di sabato 25 settembre per il primo dei diciotto turni di regular season (l’ultimo il 23 aprile) che qualificherà quattro formazioni al doppio turno di semifinale in calendario il 7 e 14 maggio. Partenza fuori casa per i Campioni in carica della FEMI-CZ Rugby Rovigo che al Maurizio Quaggia affronteranno i padroni di casa del Mogliano Rugby mentre i Vice Campioni del Petrarca Rugby riceveranno la formazione di Piacenza del Sitav Rugby Lyons. Contemporaneamente a Roma, presso il CPO Giulio Onesti, i bianco-celesti della Lazio Rugby 1927ospiteranno gli emiliani del Valorugby Emilia. Trasferta per la formazione della Polizia di Stato, le Fiamme Oro Rugby, attesa al Pata Stadium di Calvisano. Chiude il programma di gare della prima giornata la sfida al Maini tra il Rugby Colorno ed il XV lombardo del Rugby Viadana. Si dovrà attendere il terzo turno per rivedere in campo le semifinaliste della scorsa stagione: il 9 ottobre si affronteranno Petrarca Padova – Valorugby Emilia e Rugby Calvisano – Rugby Rovigo (ritorno il 5 febbraio) mentre il programma gare del 13 novembre (7° turno) riproporrà la sfida di Finale con petrarchini che riceveranno all’Argos Arena i Campioni in carica della FEMI-CZ Rovigo (ritorno il 19 marzo). Di seguito il calendario completo del Peroni TOP10 2021/22. I giornata – and. 25 settembre 2021, ore 16.00 / rit. 11 dicembre 2021, ore 15.00 LAZIO RUGBY 1927-VALORUGBY EMILIA

PETRARCA RUGBY-SITAV RUGBY LYONS

RUGBY CALVISANO -FIAMME ORO RUGBY

MOGLIANO RUGBY 1969-FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

RUGBY COLORNO 1975 -RUGBY VIADANA 1970 II giornata – and. 2 ottobre 2021, ore 16.00 / rit. 18 dicembre 2021, ore 15.00 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA -LAZIO RUGBY 1927

RUGBY VIADANA 1970 -PETRARCA RUGBY

MOGLIANO RUGBY 1969-RUGBY CALVISANO

SITAV RUGBY LYONS-VALORUGBY EMILIA

FIAMME ORO RUGBY-RUGBY COLORNO 1975 III giornata – and. 9 ottobre 2021, ore 16.00 / rit. 5 febbraio 2022, ore 15.00 LAZIO RUGBY 1927-RUGBY VIADANA 1970

PETRARCA RUGBY-VALORUGBY EMILIA

RUGBY CALVISANO -FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

SITAV RUGBY LYONS-FIAMME ORO RUGBY

RUGBY COLORNO 1975 -MOGLIANO RUGBY 1969 IV giornata – and. 16 ottobre 2021, ore 16.00 / rit. 12 febbraio 2022, ore 15.00 FIAMME ORO RUGBY-LAZIO RUGBY 1927

MOGLIANO RUGBY 1969-PETRARCA RUGBY

VALORUGBY EMILIA-RUGBY CALVISANO

RUGBY VIADANA 1970 -SITAV RUGBY LYONS

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA -RUGBY COLORNO 1975 V giornata – and. 23 ottobre 2021, ore 16.00 / rit. 26 febbraio 2022, ore 15.00 LAZIO RUGBY 1927-MOGLIANO RUGBY 1969

PETRARCA RUGBY-FIAMME ORO RUGBY

RUGBY COLORNO 1975 -RUGBY CALVISANO

SITAV RUGBY LYONS-FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

VALORUGBY EMILIA-RUGBY VIADANA 1970 VI giornata – and. 6 novembre 2021, ore 15.00 / rit. 12 marzo 2022, ore 15.00 RUGBY COLORNO 1975 -LAZIO RUGBY 1927

RUGBY CALVISANO -PETRARCA RUGBY

MOGLIANO RUGBY 1969-SITAV RUGBY LYONS

FIAMME ORO RUGBY-RUGBY VIADANA 1970

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA -VALORUGBY EMILIA VII giornata – and. 13 novembre 2021, ore 15.00 / rit. 19 marzo 2022, ore 16.00 LAZIO RUGBY 1927-RUGBY CALVISANO

PETRARCA RUGBY-FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

SITAV RUGBY LYONS-RUGBY COLORNO 1975

VALORUGBY EMILIA-FIAMME ORO RUGBY

RUGBY VIADANA 1970 -MOGLIANO RUGBY 1969 VIII giornata – and. 20 novembre 2021, ore 15.00 / rit. 9 aprile 2022, ore 16.00 LAZIO RUGBY 1927-SITAV RUGBY LYONS

RUGBY COLORNO 1975 -PETRARCA RUGBY

RUGBY CALVISANO -RUGBY VIADANA 1970

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA -FIAMME ORO RUGBY

MOGLIANO RUGBY 1969-VALORUGBY EMILIA IX giornata – and. 4 dicembre 2021, ore 15.00 / rit. 23 aprile 2022, ore 16.00 PETRARCA RUGBY-LAZIO RUGBY 1927

SITAV RUGBY LYONS-RUGBY CALVISANO

FIAMME ORO RUGBY-MOGLIANO RUGBY 1969

VALORUGBY EMILIA-RUGBY COLORNO 1975

RUGBY VIADANA 1970 -FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Semifinali: and. 7 maggio 2022 / rit. 14 maggio 2022

Finale: 28 maggio 2022