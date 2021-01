Veneto in zona arancione per un’altra settimana benché indice Rt sotto l’1

Proprio ieri era giunta notizia che il Presidente Zaia nutriva buone speranze di passare in zona gialla visto l’indice Rt veneto stabilmente al di sotto dell’1.

Purtroppo non è così, è stato stabilito, certamente non dai nostri vertici, che il Veneto resterà ancora in zona arancione per almeno un’altra settimana.

Conseguenze di questa sgradita decisione sono sempre le stesse, permesso di circolazione dalle 5 alle 22 nel comune di residenza con la possibilità di recarsi una sola volta al giorno a trovare parenti od amici al massimo in due persone più i figli minori di 14 anni e disabili. Gli spostamenti fuori comune sono permessi solo da comuni con meno di 5 mila abitanti e per un raggio di 30 chilometri oppure per cause di lavoro, salute o necessità comprovate. Coprifuoco dall 22 ale 5.

L’attività scolastica in presenza è solo per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Le superiori resteranno chiuse sino al primo febbraio. Chiusi i centri commerciali nei quali saranno aperte solo le farmacie, parafarmacie, rivendite di generi alimentari, tabaccai, edicole e librerie.

Nei bar e ristoranti sono vietate le consumazioni con il permesso di asporto dalle 5 alle 22 dai locali forniti di cucina. Nessun limite per le consegne a domicilio.

Le attività sportive all’aperto consentite solo nei confini del comune di residenza. Chiusi teatri, cinema, musei, palestre e piscine.

Fonte: radiopiu.net

