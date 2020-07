Veneto City. Erika Baldin Movimento 5 Stelle

Veneto City. Baldin (M5S): auspico ordine del giorno sia un passo avanti verso un futuro più green e consapevole

«Lo voglio leggere come un passo avanti verso un futuro più green e consapevole, non solo come un atto obbligato che la Regione “subisce” dopo la decisione del Comune di Dolo: che questa sia davvero la pietra tombale sull’ipotesi di sfruttamento del suolo con interventi di quelle dimensioni ciclopiche.

Dopo decenni in cui il Veneto ha maltrattato il proprio territorio, anteponendogli la triade cemento/capannoni/profitto, auspico che questo Odg vada finalmente nella direzione giusta». Così Erika Baldin, consigliera regionale veneta del Movimento 5 Stelle, sull’ordine del giorno votato in Consiglio regionale che “impegna la Giunta regionale ad attivarsi convocando gli altri comuni interessati dall’originario progetto Veneto City e la Città Metropolitana di Venezia per procedere alla revoca dell’accordo di programma”:

