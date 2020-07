Casier, le novità dei Centri Estivi 2020

L’impegno dell’amministrazione per i piccoli concittadini e le loro famiglie si completa con l’offerta sia a mezza giornata sia per tutto il giorno. Prezzi identici per residenti e non.

Grosse novità per le famiglie che intendono mandare i propri figli ai centri estivi presso la scuola elementare Francesco D’Assisi, in via Basse 1 a Casier.

DUE BUONE NOTIZIE. Oltre a beneficiare del prezzo d’iscrizione calmierato, studiato ad hoc dall’amministrazione per venire incontro ai cittadini, che consiste in 45 euro per la mezza giornata, dalle 8.00 alle 13.00, l’amministrazione Comunale di Casier ha deciso di offrire anche l’opportunità del tempo pieno, dalle 8.00 alle 16.30, al costo di 70 euro il giorno.

I Centri Estivi 2020 si terranno dal lunedì al venerdì, con la sola pausa nella settimana dal 10 al 14 agosto.

La seconda novità riguarda la scelta di proporre lo stesso importo per residenti e non residenti. Una decisione che arriva dalla sensibilità della Giunta, consapevole delle difficoltà che incontrano tutte le famiglie in questo periodo, non solamente quelle del territorio comunale.

Per conoscere i dettagli è possibile scaricare il volantino dal sito del Comune di Casier oppure visitare il sito di Comunica.

Per ulteriori informazioni, si può scrivere a [email protected] oppure chiamare il +39 3895538261 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 fino al 3 luglio. Dal 6 luglio, invece, il servizio informazioni funzionerà in orario di apertura del centro estivo.

Commenta la news

commenti