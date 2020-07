La Giunta comunale dà il via libera alla realizzazione della nuova Remiera di Castello. Giusto: “Così salviamo un luogo della tradizione veneziana”

La Giunta comunale, riunitasi ieri in Web conference, ha dato il nulla osta, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin, all’invio al Consiglio della delibera di autorizzazione, ai fini urbanistici, alla realizzazione della nuova sede della remiera di Castello nell’area degli ex cantieri Celli a Sant’Elena.

La nuova struttura sportiva avrà una superficie di circa 470 mq e un volume di 3360 mc per un importo stimato dell’intervento, che comprende la remiera, la viabilità e i sottoservizi, di 1.490.000 euro. Nello specifico la remiera, che fa parte delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Particolareggiato n. 12 per la realizzazione di un centro nautico nell’area degli ex Cantieri Celli a Sant’Elena, sarà realizzata a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione dalla Società Venice Marina Resort Srl, proprietaria dell’area e attuatrice del piano particolareggiato, che la cederà gratuitamente al Comune.

“Si tratta di un passo fondamentale – commenta De Martin – per garantire finalmente una sede stabile e adeguata alla remiera di Castello, una realtà importante nel panorama sportivo e associativo veneziano che svolge un ruolo di tutela attiva e promozione delle nostre tradizioni, organizzando corsi per residenti, studenti e appassionati, regate, cortei ed altri eventi riguardanti la voga veneta. La remiera rischia di dovere temporaneamente sospendere l’attività a causa della precarietà delle strutture attualmente utilizzate, sulle quali pende un’ordinanza di demolizione. Per questo motivo, nell’ottica di accelerare il più possibile la realizzazione della nuova struttura, spero che il Consiglio comunale approvi in tempi rapidi questa delibera che va nella direzione di dare modernità agli impianti sportivi e sostegno alle associazioni: un impegno che ci siamo presi e che è sempre stato un obiettivo fondamentale della nostra amministrazione”.

“Questa delibera – commenta il Consigliere delegato alle Tradizioni Giovanni Giusto – era attesa da anni e rappresenta una speranza e una rinascita per una intera comunità. Quella remiera è il cuore pulsante non solo di tanti amanti della voga, ma ha una rilevante importanza sociale e storica, in quanto costituisce centro di aggregazione per chi abita a Castello. Rappresenta quindi un importantissimo patrimonio da salvaguardare e questa Amministrazione, spendendosi in tal senso, sta dando un chiaro segnale a tutto il mondo della Voga. Noi abbiamo difeso le tradizioni di questa città, noi le abbiamo rivitalizzate e, come abbiamo visto anche durante la “Vogada della rinascita” di qualche settimana fa, abbiamo dimostrato quanto il remo sia un fulcro fondamentale della vita a Venezia. Questa è una città dalle mille tradizioni, noi ci siamo impegnati a fare in modo che queste non solo continuassero ad essere tramandate ma abbiamo voluto che fossero fonte di nuova ispirazione e i tanti giovani che ogni anno decidono di iniziare a vogare ce lo dimostrano”.

