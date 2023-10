“Veleziana 2023”: l’arrivo a San Marco della regata di barche a vela

L’arrivo delle imbarcazioni nel bacino di San Marco, sotto la terrazza della sede storica della Compagnia della Vela che organizza l’evento, ha sancito la conclusione della “Veleziana 2023”, il classico appuntamento autunnale di vela d’altura.

VENEZIA – L’iniziativa, giunta alla sua 16^ edizione, fa parte del palinsesto de “Le Città in Festa” e ha coinvolto oltre 250 concorrenti che si sono sfidati nelle acque della laguna. All’arrivo della regata presente, in rappresentanza del Comune di Venezia, il vicepresidente del Consiglo comunale Paolo Romor che ha voluto ringraziare la Compagnia della Vela per l’organizzazione della regata, “ormai punto di riferimento della vela in alto Adriatico”. Alle 10.48 in Bacino San Marco, Prosecco DOC Shockwave 3 ha tagliato per primo il traguardo.

“Una sfida affascinante e unica nel suo genere – ha commentato Romoror al termine della gara – perché prevede una prima parte di regata classica, tra le boe, in mare, a una seconda parte di navigazione in porto e in bacino di San Marco con le insidie della corrente e del percorso limitato fisicamente”. Alla regata ha partecipato anche il “Moro di Venezia” che portava i colori del Salone Nautico. “Con la collaborazione di Vela Spa – ha proseguito Romor – si realizza l’ospitalità delle barche partecipanti in Arsenale, un’ulteriore occasione quindi, lungo il filo conduttore del Salone Nautico di Venezia, per far vivere l’Arsenale e attualizzarne il ruolo e la funzione”.

L’organizzazione della “Veleziana 2023” ha visto impegnata la Compagnia della Vela, presieduta da Giuseppe Duca e altre associazioni sportive, l’arrivo in bacino è stato poi arricchito dalla presenza delle vele al terzo che si sono unite alla regata creando uno spettacolo unico al mondo. Il percorso ha visto i partecipanti incontrarsi all’altezza dell’isola di San Giorgio per poi procedere verso la bocca di porto di San Nicolò, continuare fino a Sant’Andrea e concludere il proprio percorso davanti alla sede della Compagnia a San Marco, accanto ai Giardini Reali. Un tragitto che richiama quello fatto dalle navi mercantili oltre mille anni fa.