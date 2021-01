Vaccinazioni anti Covid. Italia prima in Europa. Veneto la regione con più vaccinati

L’Italia è il primo paese europeo per la somministrazione del vaccino anti Covid superando anche la Germania.

Sono state 701.623 le vaccinazioni in Italia ad oggi, il che ci permette di occupare la settima posizione a livello mondiale.

Sono in arrivo altre 470 mila dosi di Pfizer ed è anche imminente la prima fornitura del vaccino Moderna, 47 mila dosi, da destinarsi sempre agli operatori sanitari.

E’ probabile, alla luce di questo, che venga anticipata la vaccinazione degli over 80 nella speranza di contenere così gli ingressi in terapia intensiva. A seguire gli insegnanti.

Il Veneto è stata la regione che ha iniettato il maggior numero di dosi seguito dalla Campania. Le regioni con il minor numero di vaccinazioni sono la Calabria, la Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano.

Per il momento la categoria che ha avuto la vaccinazione è quella degli operatori sanitari, come previsto. Per la precisione sono stati vaccinati 524 mila medici, infermieri ed oss. A seguire il personale non sanitario con 86 mila dosi ed infine gli ospiti delle case di riposo con 42 mila dosi.

Fonte: ilfattoquotidiano.it

