Un’altra giovane donna uccisa

Una ventisettenne è stata trovata morta, forse colpita con un’arma da taglio, a Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Il corpo era riverso all’ingresso della sua abitazione. L’allarme è stato dato dal marito, anche se sotto choc, insieme ad un vicino di casa che ha avvertito il 118. Sentito dai carabinieri, il compagno della donna avrebbe raccontato di un’aggressione da parte di un conoscente al quale la ragazza ha aperto la porta. Si cerca un quarantenne già denunciato dalla vittima per stalking.

“Stiamo investigando per cercar di capire – dicono i Carabinieri di Treviso – come siano andate realmente le cose”.

Il presunto omicida pare risieda ad Altivole, un comune confinante con Riese. L’uomo, che è attualmente ricercato, si sarebbe allontanato prima a piedi e poi su un’auto, dal luogo del delitto.

Sarebbe una persona che la coppia conosce. Per questo motivo, secondo le prime ricostruzioni, Vanessa Ballan, questo è il nome della vittima, ha aperto la porta, venendo aggredita e uccisa.

Il compagno, che si trovava con lei nell’abitazione, è in stato di choc ma è riuscito a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l’omicida. L’arma del delitto non è stata trovata. La coppia ha un figlio di 4 anni, la cui presenza al momento del delitto non è stata accertata, e risiedeva da anni nella piccola frazione di Riese.

Secondo alcune indiscrezioni, la donna era incinta di 3 mesi.

La vittima abitava in un piccolo quartiere residenziale con case bifamiliari e pochi negozi. Sposata con Nicola Scapinello, Vanessa si era trasferita, con il marito e il figlio, a Riese Pio X da Castelfranco Veneto, località di cui sono entrambi originari.

Incredule le amiche e i conoscenti, tutti la ricordano come una ragazza solare, con un ottimo rapporto con il giovane marito.