Una nuova farmacia al servizio della comunità

Apre a Zerman una farmacia, un nuovo ed importante servizio per la comunità.

ZERMAN – Con l’apertura di una farmacia nel centro di Zerman, la data di ieri segna un capitolo significativo nella storia di Mogliano Veneto.

Ieri mattina, infatti, il Sindaco Davide Bortolato, il Vicesindaco Giorgio Copparoni e il Consigliere Comunale Roberto Zanardo hanno fatto visita al dott. Pietro Barbaro nella nuova farmacia in Via Della Chiesa 30, esprimendo gli auguri più sinceri per il successo e la prosperità della sua attività a servizio della comunità.

Il Sindaco Bortolato ha espresso orgoglio per questa nuova apertura, definendola fondamentale per la frazione di Zerman, ubicata tra Mogliano Veneto e Casale sul Sile: «Questo servizio non solo soddisfa le esigenze della comunità locale, ma anche dei turisti e dei lavoratori, considerando la presenza di diversi alberghi e attività produttive nella zona. Ringrazio il dott. Pietro Barbaro per la fiducia riposta.»

L’apertura della nuova farmacia è anche frutto dell’impegno del Vicesindaco Copparoni, delegato alle Attività Produttive, che ha lavorato per l’apertura di questo fondamentale servizio a Zerman di Mogliano Veneto. Oggi finalmente la farmacia trova spazio nel luogo storico dove sorgeva il Mulino Valerio, che a sua volta ha fornito importanti servizi alla collettività.

Oltre alla farmacia, oggi la Frazione di Zerman gode anche della presenza di un medico di base, ed entro qualche settimana si prevede l’apertura di un secondo ambulatorio. «Rispondere alle richieste della comunità è una priorità dell’Amministrazione, ma è altrettanto importante che i cittadini utilizzino attivamente questi servizi per contribuire al loro successo.» sottolinea il Vicesindaco Copparoni.