Treviso in Rosa: 10 Anni di corsa e solidarietà al femminile

Il 5 maggio segna un decennio di successi per “Treviso in Rosa”, l’amatissimo evento podistico al femminile che ha visto oltre 71 mila donne attraversare il centro storico in otto indimenticabili edizioni. Con iscrizioni già aperte dal 15 gennaio, l’edizione 2024 promette un’esplosione di entusiasmo e partecipazione, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenendo una causa solidale.

TREVISO. Treviso si prepara per il decimo anniversario di “Treviso in Rosa”, un evento che ha catturato il cuore di oltre 71 mila donne nelle precedenti otto edizioni.

La corsa, che si terrà il 5 maggio, rappresenta un’occasione unica per trasformare il centro storico in uno spazio di celebrazione, allegria e riflessione, offrendo alle partecipanti l’opportunità di connettersi attraverso la passione per lo sport.

Dal 2015, “Treviso in Rosa” ha segnato l’agenda di migliaia di donne, diventando un appuntamento annuale atteso e amato. Con numeri da record registrati nelle ultime edizioni e un entusiasmo che cresce di anno in anno, la kermesse al femminile ha superato le sfide legate alla pandemia e ha ripreso la sua corsa, coinvolgendo nel 2023 ben 10.218 donne, un aumento significativo rispetto agli anni precedenti.

Grazie all’iniziativa delle società sportive Corritreviso e Trevisatletica, “Treviso in Rosa” è riuscita a combinare sport, divertimento e solidarietà in un’unica formula di successo. Le iscrizioni per l’edizione del decennale sono già aperte dal 15 gennaio e possono essere effettuate online tramite il portale Endu.net o presso uno dei circa 70 punti fisici distribuiti tra le province di Treviso, Venezia e Padova.

L’organizzazione ha confermato la quota di iscrizione a soli 12 euro, che si riducono a 6 per le bambine e le ragazze sotto i 12 anni. Ogni partecipante riceverà un pettorale personalizzato, la t-shirt ufficiale dell’evento in rosa e uno zainetto, rendendo l’esperienza non solo sportiva ma anche memorabile.

La corsa prevede due percorsi, da 4 e 7 km, che attraverseranno il centro storico senza fretta, permettendo alle partecipanti di godersi la bellezza della città. La partenza avverrà in viale Bartolomeo d’Alviano, ai piedi delle Mura, mentre il traguardo, il village dell’evento e la festa conclusiva con i deejay di Radio Company saranno posizionati in cima alle Mura, sul Bastione San Marco.

L’edizione 2024 si preannuncia come un evento record, con l’auspicio di coinvolgere un numero sempre maggiore di donne desiderose di unire l’attività fisica alla solidarietà. L’evento è anche un’occasione per riflettere su tematiche importanti relative alla salute e ai corretti stili di vita, con il sostegno della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

La LILT Sezione provinciale di Treviso è stata partner ufficiale di “Treviso in Rosa” dal 2015, ricevendo parte del ricavato per sostenere progetti volti a migliorare la salute delle donne. L’edizione del decennale si preannuncia dunque come un momento di celebrazione, riflessione e sostegno a una causa importante. Domenica 5 maggio sarà davvero la giornata delle donne a Treviso, con la decima edizione di “Treviso in Rosa” pronta a scrivere un nuovo capitolo di successo nella sua affascinante storia.