Buon Vecchio Nuovo Anno!

La scuola di lingua russa “Associazione Culturale Volga ” ha brindato alla fine del vecchio anno e festeggiato l’arrivo del nuovo anno, secondo il calendario ortodosso.

Codogne Treviso – Organizzata come ogni anno dalla Scuola Volga, la tradizionale festa di fine anno ha radunato molte persone di lingua russa e di religione ortodossa, nella sede dell’associazione.

La scuola è attiva da più di cinque anni e insegna la lingua russa e introduce i bambini alla cultura russa. Le tradizioni popolari russe sono parte integrante del patrimonio culturale del popolo e includono feste, riti, costumi, giochi.

Una festa in particolare è quella del saluto al “Vecchio Anno Nuovo “, le cui radici risalgono a un lontano passato. Popoli diversi avevano calendari diversi. Uno era chiamato Giuliano e l’altro era chiamato gregoriano. Fino al 1918, la Russia viveva secondo il calendario introdotto da Giulio Cesare (Giuliano). Pertanto, per molto tempo Il Nuovo anno nel paese non coincide con Il Nuovo anno nell’Europa occidentale e nella maggior parte dei paesi del mondo. Nel 1918, per eliminare questa confusione, la Russia passò al calendario gregoriano.

Quel giorno, considerato per secoli il primo di gennaio, si trasferì al 14 gennaio. Il 1 ° gennaio è Il Nuovo Anno secondo il nuovo calendario, mentre il 14 Gennaio è Il Nuovo Anno, secondo il vecchio calendario e quindi la festa viene chiamata: Il Vecchio Anno Nuovo.

Insomma, ora in Russia si festeggia il Nuovo Anno due volte! Celebrare Il Nuovo anno dal 13 al 14 gennaio si è rivelato più logico per i credenti ortodossi, che sono abituati a celebrarlo 6 giorni dopo il Natale ortodosso.

La tradizione di celebrare Il Vecchio Anno Nuovo nel tempo sta guadagnando popolarità. Se solo circa il 43% della popolazione lo festeggiava qualche anno fa, ora, secondo i sondaggi, questa cifra si avvicina al 50%.

L’Associazione Culturale Volga tiene ogni anno a gennaio una festa della comunità molto sentita, in un’atmosfera familiare. Quest’anno si è svolta venerdì scorso, 12 gennaio.

Tutti cantavano canzoni popolari, recitavano poesie, indovinelli. È stato rappresentato un gioco teatrale, con la partecipazione di tutti i presenti, basato sulla fiaba di Samuel Yakovlevich Marshak dal titolo “12 mesi” che ha avuto grande successo.

Naturalmente, i personaggi principali della serata erano Nonno Gelo e sua nipote la fanciulla di neve – Snegurocika.

Giochi di luci e di fuochi si sono svolte intorno all’albero di Natale e sono stati distribuiti regali a tutti. E la serata si è conclusa con una deliziosa tavola di Capodanno, dove tutto è stato preparato dalle mani di madri e nonne premurose.

Il presidente dell’Associazione Culturale «Volga» è Olga Sinko; l’insegnante della lingua russa presso l’associazione Volga è Tatiana Fedina.