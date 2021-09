Mogliano. Un uomo di 62 anni si è suicidato nella sua abitazione in via Casoni.

Su tratta di Vittorio Favaro poliziotto in pensione uomo onesto ed amato da tutti.

Probabile causa dell’insano gesto il profondo dolore causato da una multa comminatagli ad un posto di blocco a Portegrandi, con conseguente conseguente ritiro della patente, la sera del Redentore festeggiata con un gruppo di amici. Increduli amici e conoscenti.

Fonte Trevdotoday