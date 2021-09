Mira. Uomo cade da barca nel Brenta e muore

Mercoledì scorso alle ore 16:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pallada a Mira nel Naviglio del Brenta per la ricerca di una persona caduta in acqua da una barca e rinvenuta morta dai sommozzatori. L’uomo, come riferito da testimoni oculari, è stato visto cadere da un’imbarcazione e scomparire sottacqua. I vigili del fuoco intervenuti nell’immediatezza da Mira con un gommone, da Venezia con l’elicottero Drago 81 con a bordo due sub e successivamente da Vicenza con il nucleo sommozzatori, hanno iniziato le ricerche. I sommozzatori dopo circa mezz’ora hanno ritrovato il corpo dell’uomo, che è stato recuperato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto i carabinieri e il personale sanitari del SUEM. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.