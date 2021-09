Montebelluna. Carabinieri sanzionano esercizio pubblico inosservante disposizioni Covid e lavoro

I militari della Stazione Carabinieri di Montebelluna, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Treviso, hanno effettuato uno specifico servizio antidegrado e di contrasto al lavoro “nero”, individuando come area di operazioni, la zona residenziale di Piazza Corte Maggiore di Montebelluna, già da tempo monitorata dai militari dell’Arma e nota come “Comparto 5”. Nel corso dell’ispezione congiunta veniva sorpreso un ragazzo, di nazionalità italiana, a servire i clienti all’interno di un bar dell’area interessata senza regolare contratto lavorativo. I Carabinieri hanno verificato infatti, nella circostanza, che il gestore dell’esercizio non aveva provveduto ad alcuna comunicazione in merito all’instaurazione dei rapporti di lavoro ed agli adempimenti fiscali e contributivi. Oltretutto, sia il titolare che il giovane lavoratore risultavano privi dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente normativa dalla vigente normativa per il contenimento della diffusione epidemiologica Covid19. Sono scattate quindi la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e le sanzioni pecuniarie, ammontanti complessivamente a 6.000 Euro. L’attività commerciale è stata temporaneamente sospesa.