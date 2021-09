Carabinieri individuano quattro afgani nascosti in camion dalla Bulgaria

Dopo l’intervento dei militari dell’Arma di Treviso a seguito della scoperta, l’11 settembre scorso, nel cassone di un autoarticolato che doveva consegnare del materiale plastico a una ditta di Casier (TV), di cinque giovani di nazionalità afghana, nel pomeriggio di ieri sono stati i Carabinieri della Compagnia di Conegliano a intervenire tempestivamente in Gaiarine (TV), via Bruna, presso una ditta operante nel settore della produzione di mobili da arredamento su richiesta del titolare che durante le operazioni di scarico merci da un autocarro condotto da un 60enne di origini bulgare, aveva segnalato la presenza clandestina di soggetti a bordo.

I militari dell’Arma, individuavano così quattro cittadini stranieri maggiorenni, tutti di sesso maschile, di probabile etnia afghana, privi di documenti.

I primi accertamenti hanno consentito di stabilire che l’autoarticolato, partito dalla Bulgaria, dopo aver attraversato Croazia e Slovenia, era giunto sul territorio nazionale attraverso il valico di frontiera triestino. Completate le operazioni di soccorso e identificazione, gli stranieri, in discrete condizioni di salute, sono stati accompagnati, su disposizione della Prefettura di Treviso, presso una struttura di accoglienza della provincia.