Un medico per tutti, tutta la settimana

Dal primo febbraio arriva la dottoressa Ala Chim nel quartiere Mazzocco Torni e così ci sarà un medico 5 giorni su 5. Il Presidente dell’Associazione di quartiere Marco Michielan esprime tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto.

Mogliano – “Dopo aver riportato nel quartiere Mazzocco-Torni, da dicembre 2021, il medico di base. il dottor Licata, almeno per mezza giornata a settimana, il martedì, abbiamo pensato che non fosse sufficiente – spiega il Presidente – così, l’Associazione di Quartiere Mazzocco-Torni, e io in prima persona, con la collaborazione della farmacia Ventura e dell’ Amministratore comunale, siamo riusciti ad ottenere, dall’ Ulss2, il medico di base permanente 5 giorni su 5. Quindi, dal prossimo primo febbraio, il dottor Licata continuerà a presenziare il martedì mattina per i suoi pazienti, e la dottoressa Ala Chim presenzierà il lunedì e martedì pomeriggio e il mercoledì, giovedì e venerdì mattina.

“Per i cittadini, – continua il presidente Michielan – per l’associazione di quartiere, per tutti è un grande risultato raggiunto con l’apporto di tutti i volontari”.

“Venerdì 12 gennaio – racconta ancora Marco Michielan – abbiamo fatto una riunione informativa per la cittadinanza, per spiegare l’obiettivo raggiunto e quindi mettere eventualmente le persone nella condizione di effettuare una scelta consapevole. Ringrazio sia l’ex assessore alle politiche sociali Giuliana Tochet e sia l’attuale assessore alle politiche sociali Francesca Caccin che ci hanno aiutato al raggiungimento di questo importante risultato, ottenuto tramite impegno e perseveranza” conclude Michielan.