Un fiocco rosso per Giulia Cecchettin

Il Veneto e l’Italia intera si fermeranno oggi, martedì 5 dicembre, per i funerali di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha proclamato il lutto regionale, chiedendo a tutti di dare un segno di vicinanza alla famiglia e un segnale forte contro la violenza di genere.

PADOVA – Questa mattina, giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, sono state poste a mezz’asta le bandiere delle sedi della Regione Veneto, in ossequio alla giornata di lutto regionale, decretata dal Presidente Luca Zaia, in coordinamento con le Prefetture del Veneto. Per tutta la notte Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, è stato anche illuminato di rosso.

“Fiocchi rossi sugli abiti e alle finestre. Diamo un segnale durante le esequie di Giulia. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga le luci alle 11, per 5, 10 minuti o anche per un’ora. Suoniamo i clacson, ognuno nel suo piccolo dia un segnale. Questo dev’essere lo spartiacque, che è culturale nell’approccio, altrimenti andrà a finire che Giulia sarà dimenticata” è l’appello di Luca Zaia.

Tutti uniti per Giulia, ma anche per tutte le vittime della violenza di genere, che non si è fermata. È di pochi giorni fa il grido di aiuto di tre bambine di Reggio Calabria che hanno salvato la mamma dalle botte del padre. Ma solo il giorno dopo il ritrovamento di Giulia un’altra donna aveva perso la vita per mano del marito.

I funerali di Giulia Cecchettin si terranno oggi alle 11.00 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Lo stesso presidente del Veneto ha fatto un appello, invitando tutti a “dare un segnale” affinché Giulia non sia dimenticata.

La città di Padova ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici comunali. L’Università patavina, dove Giulia avrebbe dovuto laurearsi, ha disposto la sospensione delle lezioni fino alle due del pomeriggio.

Anche la Provincia di Treviso raccoglie l’invito della Regione del Veneto e oggi alle 11 il presidente Stefano Marcon, le dipendenti e i dipendenti dell’Ente si ritroveranno assieme per osservare un momento di raccoglimento davanti alla panchina rossa dipinta il 24 novembre scorso, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Contestualmente, saranno poste le bandiere a mezz’asta per osservare il lutto regionale.

“Per le esequie di Giulia, chiedo all’intero Veneto un segnale corale, forte e chiaro, contro la violenza di genere. Una giornata che diventi indelebile, che segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più. Lo dobbiamo a Giulia, nel cui ricordo – e nel ricordo di tutte le donne uccise senza un perché – continueremo a lavorare stretti gli uni agli altri nel combattere la violenza di genere”. ha detto Luca Zaia nei giorni scorsi.

Sul sito del Ministero dell’Interno, la sezione Omicidi volontari e violenza di genere informa i cittadini con report settimanali. “Dal 1 gennaio al 3 dicembre 2023 sono stati registrati 109 vittime donne, di cui 90 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 58 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner“.

Dati e statistiche, numeri freddi per raccontare storie di donne che hanno perso la vita.