Tutto un altro (gentile) charme al Parco Primavera

A due anni dal suo viaggio tra le stelle, abbiamo ricordato il fondatore ed ex direttore del nostro giornale con la piantumazione di un albero a perenne ricordo di colui che ha lasciato in noi radici profonde.



MOGLIANO VENETO – È un momento che la nostra Redazione attendeva da due anni. Questa mattina, con commozione e affetto, ha avuto luogo una toccante cerimonia alla presenza della famiglia Vergani e di tutto il Team del nostro quotidiano, fondato e diretto, fino al suo ultimo giorno, da Gianfranco Vergani.

Dopo la sua scomparsa, nel febbraio 2022, volevamo fare qualcosa, di concreto, a perenne ricordo di colui che ha lasciato in tutti noi radici profonde. E così, di concerto con l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto, ci siamo impegnati a piantumare un albero in sua memoria.

L’occasione si è presentata questa mattina, all’interno delle celebrazioni per i lavori di restyling del Parco Primavera realizzati dall’amministrazione comunale moglianese, in una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autorità. Tra queste, l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte, che ha dichiarato: “Voglio esprimere un apprezzamento per la decisione di piantumare un albero dedicato a Gianfranco Vergani, fondatore de Il Nuovo Terraglio, una delle firme più conosciute del giornalismo trevigiano, scomparso due anni fa.”

La scelta è ricaduta su un carpino piramidale, a cui è stata affiancata una targa su cui è incisa la scritta:

Questo albero è stato piantato

in memoria di Gianfranco Vergani

(Frosinone, 12.07.1936 – Dolo, 28.02.2022) Giornalista, uomo colto, giusto e visionario.

La sua passione per la vita resta

un esempio di lungimiranza e gentilezza.

L’albero è stato piantumato nell’area verde di ben 15mila mq – a cui è possibile accedere da Via F. Barbiero, da Via G. Verdi e da Via Zermanesa – nota ai più come Parco delle Piscine, poiché nata come parte di un grande progetto (datato 1972) in una zona in cui fino a qualche mese fa sorgeva la ex fatiscente piscina comunale Rari Nantes, inaugurata nel gennaio 1982. Con la chiusura della piscina, questo immenso spazio ha subito un progressivo degrado, purtroppo seguito da atti vandalici anche pesanti. Tuttavia, grazie agli interventi di riqualificazione avviati nel settembre 2023 (demolizione integrale della vecchia piscina e dismissione degli impianti tecnologici esistenti), il Parco è stato completamente rigenerato e restituito alla Città.

Alla cerimonia di questa mattina erano presenti, insieme a noi, il Sindaco Davide Bortolato con alcuni Assessori e Consiglieri Comunali, l’Eurodeputato On. Rosanna Conte e l’Assessore del Comune di Venezia Massimiliano De Martin.



Il restyling del Parco Primavera

L’investimento in questo progetto di rigenerazione urbana – con una spesa complessiva di 680 mila euro, di cui 330mila provenienti dal PNRR – ha permesso la demolizione della vecchia struttura e la creazione di nuovi percorsi ciclopedonali, inclusa una pista parallela lungo l’argine del Canale Fossa Storta. Come ha spiegato l’arch. Licia Casarin, sono stati inoltre riqualificati e illuminati i percorsi ciclopedonali esistenti, garantendo maggiore sicurezza agli utenti.

«Siamo molto felici oggi di vedere concluso questo primo passo importante, che restituisce alla Città questo bel Parco. Come Amministrazione, stiamo investendo molto sui parchi e le aree verdi, poiché crediamo che siano luoghi di benessere per i cittadini, luoghi dove trascorrere del tempo e coltivare la salute, sia fisica che mentale» ha affermato il Sindaco Davide Bortolato, ricordando che a Mogliano ci sono circa 450 metri quadri di verde, con un patrimonio arboreo censito di quasi 10mila alberi. «Rispettiamo il nostro verde e facciamolo rispettare a tutti» ha concluso.

«Quando si arriva ad inaugurare un’opera, si celebrano anche tutte le fatiche» ha aggiunto l’Assessore del Comune di Venezia all’Edilizia e all’Ambiente, Massimiliano De Martin. «Da oggi in poi tutti coloro che vorranno fruire di questo spazio potranno farlo. Quando si riprogettano spazi verdi come questo a beneficiarne non è solo l’utilizzo, ma anche l’ambiente, con la sua rigenerazione ambientale».

«Questa inaugurazione è il segno tangibile dell’impegno e della volontà di questa Amministrazione Comunale verso l’ambiente e, di conseguenza, verso il benessere dei cittadini. Un parco ben curato e attrezzato non solo migliora la qualità della vita dei residenti, ma contribuisce anche a creare un senso di comunità più forte e coesa. È un luogo dove le persone possono incontrarsi, socializzare, stare all’aria aperta e godersi la natura» ha dichiarato questa mattina l’On. Rosanna Conte nel suo intervento, complimentandosi con il Sindaco Bortolato e tutta la sua giunta per aver reso questo parco ancora più accogliente e funzionale, ricordando il recente riconoscimento di Mogliano Veneto a Città Europea dello Sport.

I lavori sono stati progettati dallo Studio Ingegneria Pascoli di Treviso ed eseguiti dalla ditta MAC Costruzioni di Resana (TV).