“Tutti al mare”

Dorata finissima e gaia, la spiaggia come ogni anno si risveglia e ci attende, come quel ragazzino che alberga in tutti noi aspettava l’appuntamento con la più carina della scuola, cuore e batticuore.

E la Playa vuol dire mare, azzurro e immenso, libero con ombrelloni colorati, creme con le protezioni che cosa dici, a me basta la 0….E il costume più figo, cool, da sfoggiare e manifestare nonostante la “prova a prova di ciccia”.

E la notte, la disco e i fuochi, gli amori che nascono e muoiono in una notte o si uniscono per sempre, gioca il destino. Decreti ed emendamenti da decriptare, oggigiorno però è così.

Stabilimenti balneari e bagnini che attendono, con il salvagente in mano, non si può più attendere.Task force ne abbiamo da vendere. Dicano. On the Beach.

Zero Biscuit di Mauro Lama

