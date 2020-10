Treviso, la nuova installazione artistica di Lorenzo Maria Monti colora Calmaggiore

L’Artista Lorenzo Maria Monti dona alla città l’opera “Light up the future”

In un palazzo storico della Marca trevigiana, in Via Calmaggiore l’artista trevigiano Lorenzo Maria Monti ha presentato l’installazione inedita “Light Up The Future” oltre ad una selezione delle proprie opere d’arte di maggiore rilievo.

Il nome dell’installazione deriva dall’inglese “Light Up” che significa accendere, illuminare anteposto alla parola “future” e vuole evidenziare il desiderio di far brillare l’intelligenza delle future generazioni guidate dai prossimi genitori che si affacciano all’educazione giovanile in un contesto incerto dovuto alla recente crisi globale e alla pandemia.

Lorenzo ha dichiarato: “Quello del terzo millennio è un nuovo mondo. Si fa sempre più forte il rapporto tra i bambini, gli adolescenti e la tecnologia. Le vecchie generazioni consultavano enciclopedie, si recavano in biblioteca, giocavano con giochi semplici e in compagnia, oggi invece i più piccoli dedicano gran parte del loro tempo a televisione, internet, visori, smartphone, tablet e playstation.”

L’intento dell’artista diventa quindi una sfida collettiva che vuole ispirare un nuovo movimento sociale, un “diritto al futuro” in cui poter conciliare la formazione umana individuale composta da studi classici, cultura e tradizione al fattore tecnologico dove social media, virtual reality e giochi di mondi paralleli immersivi entrano in maniera sempre più preponderante nella vita delle nuove generazioni.

L’artista trevigiano ha esposto in passato a PARATISSIMA di Milano, alla mostra PERSONAL STRUCTURES Identities in occasione della Biennale di Venezia 2019 e al Museo Luigi Bailo “Natale Sperimentale” con il patrocinio del Comune e della Provincia di Treviso, un progetto a sfondo benefico, dedicato alla raccolta fondi per l’Ospedale di Treviso e a Casa Robegan presso la collettiva “Sù Arte”.

All’evento inaugurale dell’esposizione hanno partecipato molte figure di riferimento della città, tra cui imprenditori ed esponenti del mondo dello spettacolo e il Sindaco Mario Conte che si è complimentato per l’iniziativa.

L’installazione è visibile in Calmaggiore sopra la vetrina del negozio “Geox” e sarà illuminata ogni sera. L’esibizione verrà aperta al pubblico tutti i venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 fino a Natale nello Studio Legale che ospita la mostra.

