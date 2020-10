Auchan di Mestre chiude. Lasciati a casa altri 41 dipendenti

Auchan, ipermercato del Centro Porte di Mestre, chiude per riaprire il prossimo 9 ottobre come Conad.

Ce lo aspettavamo, ma quello che non volevamo sentire è il licenziamento di altri 41 dipendenti. Conad li ha considerati esuberi e li ha lasciati a casa.

Tra loro anche alcune addette alle casse che hanno dato il loro determinante contributo specialmente nel difficile periodo del Covid 19. Sempre presenti e disponibili nonostante il costante pericolo di contagio.

Ma è tutta la struttura del Centro Porte di Mestre ad essere in pericolo. L’area del primo piano resterà chiusa e per il momento non ci sono prospettive. Anche i molti negozi della galleria temono per il loro futuro vista la situazione di incertezza che incombe su tutta la struttura.

Intanto sgomento e rabbia tra i 41 esuberi lasciati a casa. Tra loro ci sono anche monoreddito e categorie protette.

La clientela abituata da anni a recarsi all’Auchan si sta spostando negli altri ipermercati della città. Un forte incremento di clienti e stato registrato negli ultimi giorni anche nell’ipermercato Panorama di Marghera dove sono state registrate nuovamente lunghe code alle casse.

Fonte: il Gazzettino

