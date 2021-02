Treviso. Continua l’attività di contrasto dei Carabinieri allo spaccio di droga

TREVISO – CONTINUA SENZA SOSTA L’ATTIVITA’ DI CONTRASTO DEI CARABINIERI ALLO SPACCIO DI DROGA: 2 ARRESTI, SEQUESTRATO STUPEFACENTE

ENNESIMO COLPO MESSO A SEGNO DAI CARABINIERI DELLA MARCA TREVIGIANA AL TRAFFICO DI DROGA.

A SOLE DUE SETTIMANE DALL’ARRESTO DI UNO SPACCIATORE POCO PIU’ CHE VENTENNE, I MILITARI DELL’ARMA DI MONTEBELLUNA (TV) HANNO ASSICURATO ALLA GIUSTIZIA UN 27ENNE, FORTEMENTE INDIZIATO DI RIFORNIRE I CLIENTI DELLA ZONA DI ARCADE E DINTORNI, PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI STUPEFACENTI, MENTRE UN 21ENNE E’ STATO RINTRACCIATO E TRATTO IN ARRESTO DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI TREVISO POICHE’ DESTINATARIO DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO EMESSO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA TEDESCA PER ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, REATO COMMESSO NEL MESE DI NOVEMBRE U.S..

IL PRIMO DEI DUE ARRESTI E’ STATO OPERATO A CONCLUSIONE DI ARTICOLATA E PROLUNGATA ATTIVITA’ D’INDAGINE CHE HA AVUTO INIZIO QUANDO I MILITARI, INSOSPETTITI DA UN VIA VAI DI PERSONE CHE FREQUENTAVANO L’ABITAZIONE DI V.A., GRAVATO DA PREGIUDIZI, ANCHE IN ORARI OLTRE IL LIMITE IMPOSTO DALLA NORMATIVA ANTICOVID19, HANNO FOCALIZZATO LA LORO ATTENZIONE SUL GIOVANE PER VERIFICARE COSA STESSE ACCADENDO. RACCOLTI I PRIMI ELEMENTI INDIZIARI SUL SOSPETTATO, GLI OPERANTI DECIDEVANO DI INTERVENIRE, EFFETTUANDO, NEL POMERIGGIO DI IERI, UNA PERQUISIZIONE PERSONALE E LOCALE CHE CONSENTIVA DI ACCERTARE COME L’INDAGATO AVESSE ALLESTITO UN VERO E PROPRIO BAZAR DELLA DROGA ALL’INTERNO DEL GARAGE DI CASA. I MILITARI RINVENIVANO E SEQUESTRAVANO COSI’, COMPLESSIVAMENTE, CIRCA 950 GRAMMI DI HASHISH SUDDIVISI IN PANETTI, 350 GRAMMI DI MARIJUANA, 50 GRAMMI DI COCAINA, UN BILANCINO DI PRECISIONE E TUTTO L’OCCORRENTE PER IL CONFEZIONAMENTO DELLE DOSI.

ALL’ALBA DI OGGI E’ STATO INVECE TRATTO IN ARRESTO, SU MANDATO DELL’A.G. DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, M.Z. DI ORIGINI CAMPANE MA DIMORANTE NELLA MARCA TREVIGIANA, CON PRECEDENTI DI POLIZIA. IL GIOVANE, SECONDO LE PRIME RISULTANZE FORNITE DALLE AUTORITA’ TEDESCHE, PARE INSERITO IN UN’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE DEDITA ALLO SPACCIO DI INGENTI QUANTITATIVI, NELL’ORDINE DI DECINE DI KG, DI MARIJUANA MA ANCHE NELLO SPACCIO AL DETTAGLIO DI COCAINA. GLI ARRESTATI, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DEL CAPOLUOGO, AL TERMINE DELLE FORMALITA’ DI RITO SONO STATI ASSOCIATI ALLA CASA CIRCONDARIALE E DI TREVISO.

