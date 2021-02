Camani (PD): “Il 98% dei posti persi a dicembre riguardano donne. Numeri da brividi, cancellare disparità delle condizioni lavorative sia al centro dell’agenda poli

“Su 101.000 posti di lavoro persi tra novembre a dicembre 99.000 erano di donne, il 98%. È un dato che fa rabbrividire e che dovrebbe inquietare tutti, non solo il genere femminile. Tutti: la politica, il mondo dell’impresa, le organizzazioni sindacali e di categoria. Ma anche il mondo dell’informazione e la società civile, perché il primo passo per risolvere questo dramma è il riconoscimento totale e condiviso di un’indecente disparità tra le condizioni lavorative di uomini e donne”. È quanto scrive in una nota su Facebook Vanessa Camani, vice capogruppo del Partito Democratico Veneto in Consiglio regionale, commentando i dati diffusi ieri dall’Istat sull’occupazione in Italia. “In questi giorni e in queste ore si sta discutendo di programmi e alleanze, di Ricoveri Plan e Next Generation EU, di piani di protezione e rilancio. Si parta da qui, mettendo quel dato drammatico al centro della discussione e dell’agenda politica”.

