Teatro Toniolo e Teatro Momo: continuano i rimborsi dei biglietti e degli abbonamenti fino al 28 febbraio

Il Teatro Toniolo e il Teatro Momo dedicano il mese di febbraio ai rimborsi di biglietti e/o abbonamenti degli spettacoli annullati da settembre 2020 a gennaio 2021.

La biglietteria del Toniolo sarà a disposizione, previo appuntamento, fino al 28 febbraio per seguire gli spettatori riguardo la procedura.

Gli spettacoli interessati sono i seguenti: WE WILL ROCK YOU, COUS COUS KLAN, ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI, BODYTRAFFIC – CONTEMPORARY DANCE FROM LOS ANGELES, MINE VAGANTI, MI AMAVI ANCORA…, UN NEMICO DEL POPOLO, IL NODO, IO SARAH, IO TOSCA, TEATRO FRA PARENTESI, BLISS/SECUS, GIANNI E IL GIGANTE.

Si precisa che l’eventuale decisione dell’abbonato di non richiedere il rimborso dei ratei dell’abbonamento, non sarà sufficiente a garantire il mantenimento della propria poltrona, non potendo prevedere quando e con quali restrizioni potrà essere avviata la prossima stagione. Sarà comunque cura della Direzione fare tutto il possibile per assicurare i posti ai propri abbonati, conformemente alla capienza con cui sarà dato modo di riaprire. Si specifica inoltre che coloro i quali hanno già richiesto il rimborso tramite voucher NON hanno diritto al rimborso in contanti, in questa finestra di apertura biglietteria.

I voucher hanno validità 18 mesi dalla data di emissione.

Si ricorda inoltre che per i rimborsi la biglietteria è aperta fino al 28 febbraio prossimo, dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per garantire il rispetto delle norme sanitarie é necessario prendere appuntamento scrivendo alla mail [email protected]

Conformemente alle indicazioni ministeriali sulla riduzione dell’uso del contante, per tutelare la salute degli utenti e del personale di biglietteria, procederemo al rimborso degli abbonamenti/biglietti esclusivamente tramite bonifico bancario.

Vi ricordiamo di presentarvi in biglietteria con il biglietto o abbonamento in originale e con il “MODULO RIMBORSO TITOLI D’ACCESSO con bonifico” compilato e firmato (che trovate in allegato alla mail di conferma dell’appuntamento o in basso a questa pagina) o in alternativa con le coordinate bancarie (IBAN).

Per ulteriori informazioni è attivo il numero 3497723552 dalle 9.30 alle 13.00 dal martedì alla domenica.

info: www.culturavenezia.it/toniolo

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti