Treviso, calcio in piazza al femminile

Proseguono fino al 24 novembre gli appuntamenti del secondo Festival della Cultura Sportiva Femminile, organizzato da Progetto Donne Veneto Aps. Domenica 5 novembre calcio in piazza con le atlete della Treviso Women SSD. Il diritto a praticare attività sportive è stata una conquista fondamentale nell’emancipazione femminile. La storia dello sport – come in molte altre discipline – è stata a lungo caratterizzata da una netta predominanza maschile e uno degli obiettivi di questo festival è proprio sostenere il diritto delle bambine e delle ragazze a praticare qualsiasi sport.

TREVISO – Uno degli sport che tradizionalmente è considerato feudo maschile, non solo per la predominanza dei giocatori maschi, ma anche per gli aiuti in termini di sponsor, spazi pubblici e sostegno da parte di enti sportivi e istituzioni, è il calcio. Ecco quindi l’idea, già collaudata lo scorso anno, di una partita di calcio femminile. E dunque domenica 5 novembre, alle 17.00, in piazza Borsa a Treviso si giocherà un incontro di calcio con le atlete della società Treviso Women SSD, evento dedicato alle bambine e ragazze che amano il calcio e desiderano praticarlo.

Nata da poco più di due anni per volontà di Lara Cini (Presidente), Boris Visentin (Vicepresidente), Massimiliano De Silvestro (Direttore Tecnico e Allenatore delle squadre maggiori) e Salvatore Ferla (direttore tecnico), la Treviso Women SSD ha oltre 55 allieve che militano nel campionato Eccellenza, Under 15 e 17.

“La manifestazione Calcio in Piazza è un evento che proponiamo per il secondo anno, al fine di promuovere il calcio femminile nel luogo in cui il calcio è nato: nelle piazze, nei cortili, nei quartieri dove i bambini e bambine imparavano a familiarizzare con il pallone e il gioco era spontaneo. Da alcuni anni si sta portando avanti il progetto di crescita del calcio femminile, uno sport che le bambine iniziano a praticare sin dalle scuole elementari con impegno e serietà. È progetto che ci vede impegnati a garantire spazi adeguati e sostegno alle ragazze che vogliono praticare questo sport” le parole di Lara Cini.

Il progetto gode del patrocinio di Provincia di Treviso; commissione provinciale Pari Opportunità; Comune di Treviso; commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso; Settimana Europea dello Sport (EWOS); CONI provinciale; Assist – Associazione Nazionale Atlete e Sport e Salute.

La manifestazione sarà sospesa solo in caso di forte pioggia.