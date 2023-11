Confindustria Veneto Est, al via la missione in Romania

Una delegazione di imprese associate guidata dalla Consigliere per l’Internazionalizzazione Alessandra Polin sarà a Bucarest dal 7 al 9 novembre nell’ambito della rinnovata partnership con Confindustria Romania per la cooperazione. Colloqui istituzionali con i Ministeri di Economia, Agricoltura e incontri B2B con 30 imprese romene. Scambi con il Veneto in leggero calo nei primi sei mesi 2023 (-1,8%), dopo la crescita a doppia cifra nel 2022: 4,2 miliardi, +19,4% (+24,5% sul pre Covid).

PADOVA-TREVISO-VENEZIA-ROVIGO – Una delegazione di imprese di Confindustria Veneto Est (CVE) dei settori meccanica, chimica, agroalimentare, energia, guidata dalla Consigliere per l’Internazionalizzazione Alessandra Polin, è in partenza per la Romania per la missione imprenditoriale che dal 7 al 9 novembre prossimi le porterà a Bucarest, primo seguito operativo al Protocollo per la cooperazione economica e commerciale tra le imprese associate firmato il 21 febbraio scorso da Confindustria Veneto Est e Confindustria Romania.

Alla missione partecipano, tra gli altri, il Presidente del Gruppo Vinicolo CVE Stefano Bottega e il Presidente di FINEST Alessandro Minon. La missione si articolerà in tre direzioni: quella istituzionale, coordinata dal Presidente di Confindustria Romania, Giulio Bertola e quelle economiche per le aziende, con un Seminario di studi e gli incontri B2B organizzati dalle rispettive strutture confindustriali.

Alfredo Durante Mangoni, Ambasciatore d’Italia in Romania

La missione sarà aperta martedì 7 novembre dal Seminario di studio che prevede, in apertura, dopo il saluto del Presidente di Confindustria Romania, l’intervento di S.E. Alfredo Durante Mangoni, Ambasciatore d’Italia in Romania, a cui seguiranno i contributi della Consigliera CVE per l’Internazionalizzazione Alessandra Polin e del Presidente di FINEST Alessandro Minon, sulle opportunità di rafforzamento della cooperazione industriale, commerciale, di investimento e di finanza agevolata, con focus su alcuni settori chiave, come macchine, energie rinnovabili, digitale, agroindustria, infrastrutture, anche alla luce del PNRR romeno, pari 29,2 miliardi di euro in tre anni, ai quali si aggiungono 1,4 miliardi dal RePower EU.

Gli importanti incontri con le Istituzioni romene sono previsti, nei giorni 7 e 8 novembre, presso il Ministero dell’Economia, il Ministero dell’Agricoltura e presso alcuni importanti Dipartimenti dell’Amministrazione Presidenziale romena. per discutere il rafforzamento delle relazioni nei settori focus.

In parallelo, si svolgerà, dal 7 al 9 novembre, una serie di incontri B2B tra le imprese di Confindustria Veneto Est e 30 imprese romene per intensificare le relazioni industriali e commerciali bilaterali.

«In uno scenario internazionale in rallentamento e incerto, la Romania è il Paese dell’Est Europa con il quale il Veneto ha un rapporto privilegiato – dichiara Alessandra Polin, Consigliere Delegata Confindustria Veneto Est per l’Internazionalizzazione – sia per i solidi legami che affondano le radici nel passato sia per la vivacità degli scambi. Questa prima missione che segue all’intesa con Confindustria Romania, è frutto della volontà di migliorare l’integrazione e la crescita che lega il nostro territorio a Bucarest e all’area dei Balcani, dove opera da anni un sistema associativo tra i più consolidati. Grazie a questa partnership possiamo offrire alle aziende relazioni istituzionali e di networking che potranno rafforzare le collaborazioni commerciali o di fornitura (nearshoring) con imprese romene, dischiudere progetti e opportunità da cogliere con il Pnrr romeno, nei settori dell’energia e infrastrutture, sostenibilità ambientale, agroindustria e alimentare, sanità. E diventare anche la base per poter dare il nostro contributo alla ricostruzione della vicina Ucraina che va ben oltre i soli interessi economici».

VENETO-ROMANIA, SCAMBI IN LEGGERO CALO NEI PRIMI SEI MESI 2023 (-1,8%), DOPO CRESCITA A DOPPIA CIFRA NEL 2022: 4,2 MILIARDI, +19,4%. IL 63,7% DAL VENETO EST

Forte di una crescita che nel 2022 registra un +21,9% rispetto al 2021, l’interscambio dell’Italia con la Romania ha raggiunto un valore di 19 miliardi di euro, secondo partner commerciale di Bucarest.

Nonostante il leggero calo nei primi sei mesi 2023 (-1,8%), l’interscambio del Veneto con la Romania è cresciuto a doppia cifra negli ultimi anni: +19,4% nel 2022 (+24,5% rispetto al 2019), per un valore di circa 4,2 miliardi di euro, spinto soprattutto dalle esportazioni (2,2 miliardi, +13,6%). Il Veneto Est in particolare, ovvero i territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, concorrono per il 63,7% all’interscambio regionale con Bucarest (e al 14% di quello nazionale), per un valore complessivo di 2,7 miliardi di euro,con esportazioni per circa 1,3 miliardi. Tra le province, trainano le performance di Venezia e Padova: +83,9% (per il balzo dell’import di metalli di base) e +24,7% rispettivamente, l’interscambio 2022 con la Romania.

Se si allarga lo sguardo al complesso dei Balcani occidentali (Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia), tra il Veneto e quest’area si è alimentato un vivace interscambio negli ultimi due anni: in lieve flessione nei primi sei mesi 2023 (-0,5%), ma in crescita del 19,9% nel 2022 (+27% sul pre Covid), per un valore prossimo agli 11,3 miliardi di euro. Il Veneto Est concorre per ben il 56,6% a questo risultato, per un interscambio con i Balcani occidentali del valore di 6,4 miliardi (+19,4%). Positive in questo caso le performance di tutte le quattro province di Confindustria Veneto Est, anche per effetto dell’import dei prodotti energetici: Venezia +38,4%, Treviso +17,1%, Padova +16,5%, Rovigo +0,2%,