Tiramisù World Cup: la veneziana Alessandra Vendemiati è la prima concorrente 2022

Con la sua ricetta alla marmellata d’arance, si è guadagnata il tavolo di gara alle Selezioni che si terranno in autunno.

Il lungo fine settimana all’insegna del dessert italiano più famoso nel mondo, che si celebra proprio oggi 21 marzo con il “TiramisùDay”, ha premiato Alessandra Vendemiati di Venezia. L’appassionata “chef” (non professionista) ha superato gli avversari nella warm-up di avvicinamento alle prossime fasi della Tiramisù World Cup, la “sfida più golosa dell’anno”. Teatro di gara il Fico Eataly World, il parco tematico dedicato al cibo italiano.

Fra i dieci concorrenti in gara, che si sono cimentati sia nella ricetta originale del dolce sia in quella creativa, è stata la veneziana Alessandra ad aggiudicarsi non solo l’accesso gratuito alle Selezioni della TWC 2022, ma anche l’abbonamento di un anno al FICO (Fabbrica Italiana Contadina).

Suo il tiramisù che, superando gli altri concorrenti giunti da tutta Italia, ha conquistato la giuria (composta da membri di FICO e presieduta dal Campione del Mondo della Tiramisù World Cup 2021, Stefano Serafini), con sapiente mix di ingredienti che si è dimostrato equilibrato e “sfizioso” anche alla vista.

D’altronde proprio la Vendemiati, nello scorso autunno, aveva vinto la Tiramisù Global Marathon, la lunga diretta online fra appassionati di Tiramisù: nell’occasione, il contest era stato unicamente fotografico e Alessandra aveva conquistato tutti con la sua particolare composizione del piatto.