Terremoto in Turchia e Siria: Azione contro la Fame schiera la sua squadra di emergenza

Un terremoto di magnitudo 7,8 della scala Richter ha colpito lunedì mattina presto la Turchia sudorientale e la Siria settentrionale. Alcune ore dopo, un altro terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito la Turchia centrale. L’organizzazione umanitaria Azione contro la Fame ha già mobilitato la sua squadra di emergenza per rispondere ai primi bisogni della popolazione dopo il terremoto.

Il team di emergenza di Azione contro la Fame si sta mobilitando per rispondere ai terremoti di oggi in Turchia. Il primo dei terremoti ha colpito nelle prime ore del mattino con una magnitudo di 7,8 sulla scala Richter nel sud-est della Turchia e nel nord della Siria. Il secondo terremoto si è abbattuto sul centro del Paese con una magnitudo di 7,5.

I morti e le persone colpite sono già migliaia. A seguito di una prima valutazione, il team di Azione contro la Fame che svolge attività umanitarie in Siria è al sicuro.

In risposta a questo grave terremoto, la prima squadra di emergenza dispiegata da Azione contro la Fame è già sul posto per una prima valutazione della situazione nel Paese. Questa unità è composta, tra gli altri, da un coordinatore dell’emergenza, un logista, un coordinatore per l’acqua, i servizi igienici e sanitari e un coordinatore per la salute e la nutrizione, con l’obiettivo di gestire e coordinare la risposta logistica al terremoto, tra cui le forniture d’acqua di emergenza, i prodotti per l’igiene, oltre a ripari, forniture alimentari e materiali logistici.

Anche il personale di Azione contro la Fame in Siria sarà mobilitato nelle prossime ore per valutare i bisogni della popolazione e realizzare un intervento di emergenza sul campo.

credits foto Azione contro la Fame