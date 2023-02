Fatale il Ko a Brindisi: esonerato De Raffaele

Dopo la sconfitta al Taliercio contro Brindisi del Veneziano Vitucci, il Coach Walter De Raffaele (vincitore di due scudetti) a sorpresa viene esonerato dalla panchina dell’Umana Reyer Venezia

MESTRE- Come un fulmine a ciel sereno, dopo la sconfitta 75-76 di ieri sera contro l’Happy Casa Brindisi, l’Umana Reyer ha annunciato l’esonero di Walter De Raffaele. Fatale è stato il Ko (quarto consecutivo) per un punto, dopo un vantaggio di +12 nel terzo quarto, contro la squadra del veneziano Frank Vitucci, premiato prima della partita con Lorenzo Carraro nell’ambito dei 150 anni della Reyer.

“L’Umana Reyer comunica che coach Walter De Raffaele è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore. La società ringrazia Walter per questi tredici anni di successi e gli augura le migliori fortune professionali. La squadra è stata momentaneamente affidata all’assistant coach Gianluca Tucci.“

De Raffaele lascia così la panchina della Reyer dopo 12 anni, di cui 7 da head Coach, in cui ha vinto due scudetti (2016/2017 e 2018/2019), una Coppa Italia (2020) proprio contro Brindisi, e una Fiba Eurocup (2017/2018). Aveva festeggiato lo scorso 24 gennaio il raggiungimento storico delle 400 panchine in orogranata, con uno Score di 241 vittorie e 162 sconfitte. Al suo posto per il momento Gianluca Tucci, suo assistente. Per lui sarà la seconda esperienza da capo allenatore su una panchina di A dopo Avellino, per 10 partite nel 2012 (record di 2 vinte e 8 perse).

Questa mattina è arrivato il commento, sui canali Social della squadra, del Presidente Federico Casarin:

