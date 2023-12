Telethon ospita la testimonianza di una coppia moglianese

Appuntamento domenica 17 dicembre, RAI 1, alle 17.50.

MOGLIANO VENETO – La moglianese Elena Semenzato, insieme al marito Giulio, sarà ospite, presso gli studi RAI domenica 17 dicembre, alle 17.50 (diretta su RAI1), in occasione della maratona televisiva finalizzata alla raccolta fondi in favore di Telethon.

Elena è volontaria di Telethon e mamma di un bambino ammalato di distrofia muscolare di Duchenne.

“È importante per noi far sentire la nostra voce, e sensibilizzare sulle malattie rare. Ringraziamo Elena per avere accettato di rappresentare la nostra realtà territoriale. Vi invitiamo caldamente a seguire l’evento” afferma il Presidente della sezione Telethon di Mogliano Massimo Piovesan, che continua: “con l’occasione ringrazio per la disponibilità e cortesia il Gruppo di Volontariato dei Carabinieri, coordinato dalla signora Cristina Vazzoler, per essersi messi al servizio della nostra causa, collaborando alla raccolta fondi “Un Cuore per la ricerca” durante il tradizionale mercatino dell’antiquariato svoltosi a Mogliano l’8 Dicembre scorso.”

Appuntamento quindi da non mancare, sintonizzandosi su RAI 1, domenica 17 dicembre, alle 17.50 circa, per una causa così importante da supportare.